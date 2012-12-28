Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
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сегодня, 11:59
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19-летнего и 21-летнего липчан обвиняют в избиении полицейских
Обвиняемые были под воздействием наркотиков.
«По версии следствия, в октябре прошлого года двое мужчин в состоянии наркотического опьянения находились в районе автосервиса по улице Катукова, их заметили полицейские и подошли для выяснения обстоятельств. Обвиняемые, не желая быть задержанными за совершение административного правонарушения, стали избивать полицейских», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Несмотря на оказанное сопротивление, молодые люди все же были задержаны и доставлены в отдел. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
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