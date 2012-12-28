19-летнего и 21-летнего липчан обвиняют в избиении полицейских

Обвиняемые были под воздействием наркотиков.

Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 19-летнего и 21-летнего липчан, обвиняемых в применении насилия в отношении представителей власти при исполнении обязанностей.«По версии следствия, в октябре прошлого года двое мужчин в состоянии наркотического опьянения находились в районе автосервиса по улице Катукова, их заметили полицейские и подошли для выяснения обстоятельств. Обвиняемые, не желая быть задержанными за совершение административного правонарушения, стали избивать полицейских», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Несмотря на оказанное сопротивление, молодые люди все же были задержаны и доставлены в отдел. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.