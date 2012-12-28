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В России
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сегодня, 10:56
В Брянской области один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ
"В результате атаки беспилотника по селу Понуровка Стародубского района погиб местный житель. Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал он в канале на платформе "Макс".
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