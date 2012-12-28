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сегодня, 10:56

В Брянской области один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ по селу Понуровка в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Егора Ковальчука.

"В результате атаки беспилотника по селу Понуровка Стародубского района погиб местный житель. Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал он в канале на платформе "Макс".
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