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Погода в Липецке
1697
вчера, 17:00
11

В Липецкой области температура вновь перешагнет отметку в +30

Дожди ненадолго прекратятся.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона с запада, 19 августа атмосферные фронты обширной депрессии, которая располагается от севера Скандинавии до Урала, сделают погоду неустойчивой, местами пройдут небольшие осадки.

Среднесуточные температуры составят 22-23 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем от +27 до +32.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.

День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
q
вчера, 21:32
А чего, 95-го нигде нет?
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нытик потный
вчера, 21:08
Опять потеть, а воды горячей нет..
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Головой думать надо!
вчера, 21:52
А кипятильник на что?
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Гость
вчера, 20:27
Смотрю, тут вечные нытики теплофобные собрались. Грейтесь, пока есть возможность. Зимой может не быть отопления.
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Лена
вчера, 20:00
Мне жарче теперь будет ночевать около ларька,это очень плохо.
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Добрый липчанин
вчера, 21:53
Подойти? Охладить Вас?
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Дед
вчера, 19:42
Зачем ? Оставьте как было
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Ваш тренер
вчера, 18:49
Лето уже начинает надоедать, ведь была же на днях хорошая погода и вот опять.
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пгт
вчера, 18:46
спасибо за ямочный ремонт во дворах асфальтной крошкой - мало нам щебёнки прочего мусора который не убирается годами. Пусть тогда ЭкоПром мусором из баков засыпает раскопки от жкх. Это Пипецк детка.
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Костья
вчера, 18:26
Теперь теплее будет ночевать возле заправки.Можно к полуночи подъезжать,не замерзнем.
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Селянка
вчера, 17:50
Опять жара Когда кончится лето
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