Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области температура вновь перешагнет отметку в +30
Дожди ненадолго прекратятся.
Среднесуточные температуры составят 22-23 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем от +27 до +32.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.
День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.
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