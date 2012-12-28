В Липецкой области температура вновь перешагнет отметку в +30

Дожди ненадолго прекратятся.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона с запада, 19 августа атмосферные фронты обширной депрессии, которая располагается от севера Скандинавии до Урала, сделают погоду неустойчивой, местами пройдут небольшие осадки.Среднесуточные температуры составят 22-23 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.