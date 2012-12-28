В районе Автопарка автобус с пассажирами вылетел на встречную полосу

Ситуация грозила большой бедой.

Утром случайные прохожие в районе Автопарка увидели апокалиптическою картину: один из городских рейсовых автобусов внезапно изменил направление движения и прямо с пассажирами помчался по встречной полосе.В итоге автобус буквально снёс ограждение возле противоположной части дороги. Обычно в этом месте очень оживлённое движение и большой трагедии было бы не избежать, но в утренние воскресные часы машин оказалось не так много. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Хотя карета «скорой» выехала на место.По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо.