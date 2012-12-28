Происшествия
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вчера, 09:16
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В районе Автопарка автобус с пассажирами вылетел на встречную полосу
Ситуация грозила большой бедой.
В итоге автобус буквально снёс ограждение возле противоположной части дороги. Обычно в этом месте очень оживлённое движение и большой трагедии было бы не избежать, но в утренние воскресные часы машин оказалось не так много. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Хотя карета «скорой» выехала на место.
По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо.
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