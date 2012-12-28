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В районе Автопарка автобус с пассажирами вылетел на встречную полосу
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Неделя 48
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В Липецкой области температура вновь перешагнет отметку в +30
Погода в Липецке
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10554
вчера, 09:16
56

В районе Автопарка автобус с пассажирами вылетел на встречную полосу

Ситуация грозила большой бедой.

Утром случайные прохожие в районе Автопарка увидели апокалиптическою картину: один из городских рейсовых автобусов внезапно изменил направление движения и прямо с пассажирами помчался по встречной полосе.

В итоге автобус буквально снёс ограждение возле противоположной части дороги. Обычно в этом месте очень оживлённое движение и большой трагедии было бы не избежать, но в утренние воскресные часы машин оказалось не так много. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Хотя карета «скорой» выехала на место.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо.
ДТП
автобус
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Комментарии (56)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
вчера, 19:48
Что то нет обьявлений о работе на бензовозах
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Спасаясь
вчера, 19:40
от криминала на селе мы "набиваемся" в города и вот нам результат?
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Эксперт
вчера, 19:13
Во всём виноват "качельный климат!" это безобразие погоды уже надоело.
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Житель Опытной
вчера, 17:40
Если это 323 маршрут , не удивительно . На этом маршруте каждая поездка может закончица аварией , везут как дрова.
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Трамвай
вчера, 17:11
Хочу возить всех только рельсов не хватает
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Бабушка
вчера, 16:05
Если бы ввели оплату транспорта согласно требованиям Минтранса к температурному режиму, и обязательное медосвидетельствование перед поездкой, думаю организации и ответственные частные лица по другому относились к водителям и пассажирам, с обязательной регулярной проверкой ответственными органами . Соответствует транспортное средство -40 рублей, нет в 2 раза меньше.
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Тетя Мотя
вчера, 15:30
Не надо разговаривать во время езды по телефону
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СССР
вчера, 22:26
пора отключить сотовую связь, сума посходили,сидят в этих смартфонах...
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Гость
вчера, 23:48
пора отключить сотовую связь, сума посходили,сидят в этих смартфонах... Я в прошлый раз на 8 ехала. Так водитель вообще поставил планшет и смотрел кино
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Ёлки палки
вчера, 15:28
А что с водителем? Теперь будет мужика по всем инстанциям гонять, пусть скорее выздоравливает, жалко конечно что так получилось
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Леликов Сергей г. Липецк
вчера, 15:38
К слову о медосмотрах. И сотояниях при которых запещено управлять тс.
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65+
вчера, 15:13
Жаль что мэра не было в этом автобусе , на что он собирается пересадить горожан .
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Боцман
вчера, 14:41
Ну как обычно виноват водитель .Не металлом на котором передвигается водитель и пассажиры .Этим автобусам пора уже на свалке быть а нет это же иномарка вечная В жару едешь на этих типа Мерседес без кондиционера с двумя открытыми форточками и думаешь за что 40 р платишь.
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Пешеход
вчера, 15:03
Боцман, глаза открой. Где ты увидел Мерседес без кондиционера? Это ЛиАЗ с кондиционером
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Леликов Сергей г. Липецк
вчера, 14:58
рука руку......
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