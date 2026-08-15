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Общество
6279
15.08.2026 16:28
28

«Вода усеяна мертвой щукой»

В Добринском округе рыбаки бьют тревогу из-за предполагаемого отравления реки Чамлык.

В редакцию GOROD48 обратились взволнованные читатели, рассказавшие о заморе рыбы в водохранилище реки Чамлык, близ сел Талицкий Чамлык и Чамлык-Никольское.

«Вода усеяна мертвой щукой. Но попадается и другая рыба», — сообщают авторы письма.

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По их словам, то, что видно невооруженным глазом — лишь часть бедствия. Много погибшей рыбы и на дне реки. Живой рыбы в этой акватории не видно вовсе.

«Даже мелочь от лодки не пугается, что обычно происходит, когда плывешь», — пишут читатели. .

Также читатели сообщают об аномальном скопление птиц в этом месте. На соседнем поле и прямо на воде замечены десятки цапель и чаек, которые слетелись на легкую добычу.

Главная версия, которую выдвигают местные жители — сброс или смыв ядохимикатов с соседнего поля.

Особую тревогу у добринцев вызывает тот факт, что гибель рыбы, видимо происходит давно.

«Среди погибших особей встречаются как уже полуразложившиеся экземпляры, так и совершенно свежие. Это может указывать на то, что процесс продолжается, и отравляющие вещества до сих пор могут поступать в воду», — говорится в сообщении.
замор рыбы
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Комментарии (28)

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Сначала новые
...
вчера, 18:31
Если кроме щук другой замореной рыбы нет, то скорее всего какая-то щучья болезнь.
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Эх
вчера, 17:11
Едим непонятно что и вода такая же. Всё химией отправлено. А потом удивляемся, что болеем.
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Вованчик
вчера, 14:12
Всё загадили паразиты двуногие
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Бабушка
вчера, 14:10
Сообщат ли нам кто виноват? Ведь отравление воды и земли это ТЯГЧАЙШЕЕ преступление!
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Патриот
вчера, 13:15
Это запад гадит
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Липчанка
вчера, 11:17
На полях ни одного сорнячка. Почему? Уливают гербицидами поля. А все эти гербициды - сильнейшие концерагены- вещества, вызывающие рак. В Америке была целая серия громких уголовных дел, когда раком одномоментно заболело почти все население какого-то городка. Оказалось, что гербициды с полей попали в грунтовые воды.
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Лиза
вчера, 10:34
Очень жалко рыбу. Интересно, кто-нибудь понесёт за это наказание?
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Да
вчера, 12:05
Никто!
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Житель.
вчера, 08:51
Это водичка пойдет в почву, ну и так далее.
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Эх
вчера, 00:29
Жалко - то рыбку как...
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Рыбак
15.08.2026 22:35
Просто беда, какой прекрасный водоем для рыбалки загубили. То воду сольют, то рыбу поправят, грустно все это. Виновных как всегда нет.
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