Общество
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15.08.2026 16:28
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«Вода усеяна мертвой щукой»
В Добринском округе рыбаки бьют тревогу из-за предполагаемого отравления реки Чамлык.
«Вода усеяна мертвой щукой. Но попадается и другая рыба», — сообщают авторы письма.
По их словам, то, что видно невооруженным глазом — лишь часть бедствия. Много погибшей рыбы и на дне реки. Живой рыбы в этой акватории не видно вовсе.
«Даже мелочь от лодки не пугается, что обычно происходит, когда плывешь», — пишут читатели. .
Также читатели сообщают об аномальном скопление птиц в этом месте. На соседнем поле и прямо на воде замечены десятки цапель и чаек, которые слетелись на легкую добычу.
Главная версия, которую выдвигают местные жители — сброс или смыв ядохимикатов с соседнего поля.
Особую тревогу у добринцев вызывает тот факт, что гибель рыбы, видимо происходит давно.
«Среди погибших особей встречаются как уже полуразложившиеся экземпляры, так и совершенно свежие. Это может указывать на то, что процесс продолжается, и отравляющие вещества до сих пор могут поступать в воду», — говорится в сообщении.
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