В Добринском округе рыбаки бьют тревогу из-за предполагаемого отравления реки Чамлык.

В редакцию GOROD48 обратились взволнованные читатели, рассказавшие о заморе рыбы в водохранилище реки Чамлык, близ сел Талицкий Чамлык и Чамлык-Никольское.«Вода усеяна мертвой щукой. Но попадается и другая рыба», — сообщают авторы письма.По их словам, то, что видно невооруженным глазом — лишь часть бедствия. Много погибшей рыбы и на дне реки. Живой рыбы в этой акватории не видно вовсе.«Даже мелочь от лодки не пугается, что обычно происходит, когда плывешь», — пишут читатели. .Также читатели сообщают об аномальном скопление птиц в этом месте. На соседнем поле и прямо на воде замечены десятки цапель и чаек, которые слетелись на легкую добычу.Главная версия, которую выдвигают местные жители — сброс или смыв ядохимикатов с соседнего поля.Особую тревогу у добринцев вызывает тот факт, что гибель рыбы, видимо происходит давно.«Среди погибших особей встречаются как уже полуразложившиеся экземпляры, так и совершенно свежие. Это может указывать на то, что процесс продолжается, и отравляющие вещества до сих пор могут поступать в воду», — говорится в сообщении.