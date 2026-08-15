«Металлург» был в шаге, чтобы снять кубковое проклятие, но подвели пенальти

Не забивший решающий удар футболист зарёкся на всю жизнь участвовать в «футбольных лотереях».

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В этом году «сталеварам» выпало стартовать со второго раунда пути регионов в Муроме, но в итоге встреча завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти, к которой команды по регламенту перешли без дополнительного времени счастливый билет вытянули хозяева – 5:3.













Липецкие болельщики добрались и до Мурома

Вернувшийся в команду 23-летний центральный защитник Илья Коротких не смог принять участие в игре, поскольку в кубковом матче за своё предыдущий клуб «Динамо-Владивосток» схлопотал удаление и был дисквалифицирован. Последний рубеж на этот раз доверили 37-летнему играющему тренеру вратарей Александру Кобзеву, но главным сюрпризом стало появление в стартовом составе новичка команды Вартана Маркаряна, для которого это был первый в жизни выход на поле с первых минут на профессиональном уровне.









Вартан Маркарян









Илья Коротких на трибуне

18-летний уроженец Сочи не стушевался на поле, временами удачно брал игру на себя, а на 71-й минуте и вовсе мог стать героем матча. В самой острой атаке липчан за все 90 минут преследуемый защитниками на огромной скорости хавбек Дмитрий Савин мог одним пасом вывести Маркаряна на пустые ворота хозяев, но решил забрать лавры себе и … пробил по уходящему мячу, итог – мимо.









Дмитрий Савин убежал к воротам, но пожадничал

«Муром» оставил очень достойное впечатление. Не случайно в своей «подгруппе №2» команда делит лидерство с «Динамо» из Санкт-Петербурга, недавно обыграв его в гостях – 2:1. У обоих конкурентов после 17 игр по 37 очков, плюс амбиции в Кубке. По выражению форварда липчан Алексея Скворцова, «это и не удивительно, ведь половина состава хозяев в разное время поиграла в РПЛ и в первой лиге». Летом клуб усилился новичками из «Золота» и «Серебра», а 32-летний нападающий Руслан Болов (в прошлом «Факел», «Ротор», «Волгарь», «Спартак» из Нальчика) в первых трёх играх чемпионата забил 3 гола и отметился 2-мя ассистами. А форварду Максиму Андрееву и вовсе 38 лет, но даёт фору молодым. Все эти игроки доставили хлопоты и «Металлургу».









Центрфорварда Скворцова хозяева из игры выключили

В итоге дело дошло до послематчевых пенальти, специально для которых «Металлург» решил провести замену вратаря, выпустив Никиту Яворского, несколько раз отражавшего 11-метровые в чемпионате.













Яворский выходил специально на серию пенальти

Вот только пенальтисты в тот вечер были в ударе и били точно в цель: Яворский два раза касался мяча руками, но тот предательски отскакивал в сетку. Единственным, кто сплоховал в серии оказался бивший вторым у «Металлурга» хавбек Даниил Черняков, пробивший рядом со штангой. В итоге липчанам не пришлось исполнять и пятый удар, всё решилось раньше – 5:3 в пользу хозяев.









Любопытно, что в августе 2023 года «Металлург» на своём поле уступил в Кубке «Форте» из Таганрога – 1:1, 4:5 по пенальти, и тогда 11-метровый у липчан тоже не реализовал… Черняков.









На Чернякова после промаха было больно смотреть

Неудача в Муроме так потрясла футболиста, что он заявил, что больше никогда не возьмётся участвовать в серии пенальти, в каких бы командах не играл.









А «Металлург» после того, как в 2021 году сумел привезти в Липецк в розыгрыше кубка России ЦСКА (0:2) с тех пор не выиграл больше ни одной игры.









«Муром» – «Металлург» – 0:0, 5:3 пен.





«Муром»: 85. Жеймо. 2. Бабаян. 15. Ливаднов. 23. Магомедбеков. 13. Гасанов. 77. И. Абдуллаев. 22. Дворецков (к). 21. Козловский (8. Саадуев, 46). 89. Шаталов (5 Оразаев, 65). 50. Файзуллин (9. Ш. Абдуллаев, 46). 88. Болов (10. Андреев, 65).





«Металлург»: 16. Кобзев (1. Яворский, 90). 37. Веденеев. 29. Бадртдинов. 13. Дан.Григорьев (24. Ш. Чихрадзе, 60). 27. Ивашов. 88. Савин (31. Подзолков, 75). 23. Агалаков. 92. Ал. Скворцов. 8. Пахомов (к). 14. Черняков. 77. Маркарян.





Предупреждения: Оразаев, 75 («Муром»).





Судьи Д. Логвинов (Брянск), Г. Лучкин (Ульяновская обл.), П. Шестаков (Москва). Инспектор М. Небогатиков (Казань). Делегат И. Великанова (Москва).





Пятый год подряд (!) липецкий «Металлург» не может преодолеть хотя бы одну стадию Кубка России.В остальном же больше давил «Муром», хотя и у него со стопроцентными шансами было туго. На 85-й минуте возможность пробить в упор получил Ислам Оразаев, но под мяч самоотверженно бросился Владислав Агалаков, переведённый в этой игре на позицию левого крайнего защитника.В третьем раунде Пути регионов «Муром» встретится с командой из Медийной футбольной лиги «2Drots», которая на своём турнирном пути выбила уже два профессиональных клуба: «Орёл» (2:0) и саранский «Шумбрат» (1:1, 5:4, пен.).Сегодня в чемпионате липчане в Заволжье встретятся с лидером своей подгруппы «Волной» из Нижегородской области. В первом круге «Металлург» победил – 2:1, а значит, соперник ему по плечу.Ливаднов – 1:0. Скворцов – 1:1. Саадуев – 2:1. Черняков – 2:1 (мимо). М.Андреев – 3:1. Веденеев – 3:2. Абдуллаев – 4:2. Чихрадзе – 4:3. Оразаев – 5:3.Муром. Стадион им. В. Лосева. 1 200 зрителей.