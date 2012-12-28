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Происшествия
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сегодня, 15:20
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Суд приостановил на 60 суток работу лагеря отдыха «Лазори»
Грязинский городской суд закрыл лагерь по статье ст. 6.3 КоАП РФ — за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Суд установил, что в период с 19 по 23 июня 2026 года за медицинской помощью обратились 19 детей, отдыхающих в пансионате, с жалобами на слабость, тошноту и рвоту. В ходе проведенной проверки заявлений Роспотребнадзором были выявлены факты неисполнения обязательных санитарных норм и требований, связанных с нарушением правил хранения продуктов, осуществления уборки и дезинфекции, организации питания и гигиены отдыхающих. В общей сложности администрация лагеря допустила 20 нарушений законодательства. Кроме того, согласно результатам исследований, в помещении пансионата обнаружен норовирус. Диагноз норовирусной инфекции подтвержден у пяти детей, обратившихся за медицинской помощью.
Напомним, что злоключения детского лагеря начались в минувший вторник, после внепланового визита в «Лазори» сотрудников регионального управления Роспотребнадзора по Липецкой области, после чего туда нагрянули силовики и изъяли всю финансово-хозяйственную документацию как пансионата, так и его основателя, Фонда «Дети и родители против рака». В четверг региональное управление СУ СК РФ по Липецкой области сообщило, что по факту отравления ребенка возбуждено уголовное дело по части второй пункту «а» статьи 238 УК РФ — за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Формально директора Фонда Фонда «Дети и родители против рака», учредителя пансионата «Лазори» Альбину Корневу обвинили в незаконной организации отдыха несовершеннолетних. Она сама признает выявленные нарушения законодательства об охране жизни, здоровья несовершеннолетних: в «Лазорях» отдыхали дети, но сам пансионат меж тем не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Корнева говорит, что для продолжения реновации бывшего разрушенного пионерского лагеря «Радуга» стараниями меценатов, волонтеров и «Фонда дети и родители против рака» нужны деньги, а деньги пансионат зарабатывает на продаже путевок для здоровых детей.
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