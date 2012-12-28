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26 минут назад
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«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных

Оказалось, бывшая жена переоформила полученную после развода дачу на мать.

Сегодня утром мы рассказали о том, что 38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи 55-летней бывшей тёщи — женщина обратилась в полицию 17 июня, ущерб составил 300 тысяч рублей.

Но тут в редакции раздался звонок: «Почему у вас нет полной картины произошедшего!». И нам стали известны новые подробности этой непростой семейной истории. Как оказалось — бывший зять не только не отрицает свою вину, но более того — сам себя и сдал: сразу после поджога он вызвал пожарных и полицию.

Со слов второй стороны конфликта, дача была куплена на деньги мужчины. При разводе он оставил её жене и сыну. Но во время очередного визита на дачу липчанин услышал от бывшей тёщи, что дача — её, и ему тут делать нечего. А ещё ему сообщили: у его бывшей жены скоро свадьба. И тут нашла коса на камень! Оказалось, бывшая жена, действительно, переоформила дачу на свою мать. Тогда разгневанный мужчина решил про дом: «Так не доставайся ты никому» и поджёг его. А потом сам вызвал экстренные службы. Но в полицию звонила и его бывшая тёща. 

«По данным следствия, прибыв к дому родственницы, мужчина кирпичом разбил окно и поджёг дом», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ, санкции которой – до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Магомед
6 минут назад
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