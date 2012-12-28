Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Сегодня в Липецке: дворники, рабочие, чиновники – профессии, в которые липчане не хотят отпускать детей
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Липецкая вечЁрка: процесс по делу об убийстве военного полицейского, месть тёще и выпускной-2026
Происшествия
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сегодня, 09:08
Липецкая область в числе регионов, на которыми ночью сбивали БПЛА
За ночь над 19 регионами страны перехвачены 419 беспилотников.
Красный уровень угрозы действовал в Липецкой области с 22:35 до 06:51. Сейчас в регионе действует желтый уровень «Воздушная опасность».
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