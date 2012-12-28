Липецкая область в числе регионов, на которыми ночью сбивали БПЛА

За ночь над 19 регионами страны перехвачены 419 беспилотников.





По сообщению Минобороны РФ, с 20:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачены 419 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской,, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Красный уровень угрозы действовал в Липецкой области с 22:35 до 06:51. Сейчас в регионе действует желтый уровень «Воздушная опасность».