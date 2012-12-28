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сегодня, 09:17
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Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя

Авария произошла в темное время суток. Водитель скрылся с места ДТП.

29 июня в Липецком округе на дороге Федоровка примыкание к дороге Липецк-Данков водитель неустановленного автомобиля сбил насмерть 56-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Полицейские ведут розыск розыск водителя.

За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 26 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.

На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7683 нарушения ПДД.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 209.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7 395 нарушений, в том числе превышения скорости, выездов на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях выявлено 53 нарушения», — сообщает УГИБДД.
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Комментарии (1)

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Бабаха
26 минут назад
Правильно сделал , нечего пешеходам ночью делать на трассе, думаю усопший был пьян и выперся на дорогу , а затаскают водилу да ещё могут посадить не за что ...
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