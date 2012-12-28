Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя

Авария произошла в темное время суток. Водитель скрылся с места ДТП.



29 июня в Липецком округе на дороге Федоровка примыкание к дороге Липецк-Данков водитель неустановленного автомобиля сбил насмерть 56-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Полицейские ведут розыск розыск водителя.За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 26 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7683 нарушения ПДД.«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 209.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7 395 нарушений, в том числе превышения скорости, выездов на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях выявлено 53 нарушения», — сообщает УГИБДД.