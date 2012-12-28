С начала июля 325-й автобус поедет мимо Петровского рынка

С 1 июля автобус №325 не будет заезжать на Петровский рынок. Такое решение мэрия приняла по итогам анализа обращений липчан.«Движение автобусов будет осуществляться ежедневно только по основной схеме, без заезда на Петровский рынок.ул. Неделина обслуживается маршрутами № 8, 17, 317, 40, 343, 12, 359, 33, 28, 321.в мкр. ЛТЗ от остановки «Петровский рынок по-прежнему можно будет добраться без пересадок автобусами маршрутов № 33, 33а.в мкр. «Елецкий» - автобусами маршрута № 17.на ул. Космонавтов – № 359», — предупредили в администрации города.