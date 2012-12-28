Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя
Происшествия
«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной
Происшествия
60-летний житель Красного пытался поджечь врача районной поликлиники
Происшествия
В аварии с липецким «КамАЗом» в Свердловской области погибла 8-летняя девочка
Происшествия
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
Происшествия
Присяжные признали липчанина виновным в избиении и последующем убийстве сожительницы
Происшествия
Липчанин зарабатывал на инсценировках ДТП со своим «Мерседесом»
Происшествия
УФСБ: в Липецкой области задержан агент украинских спецслужб
Происшествия
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Происшествия
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Политика
Читать все
«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной
Происшествия
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Политика
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Региональное минэкологии опровергает информацию о проблеме с контейнерными площадками
Общество
Почетными гражданами Липецка стали Евдокия Бычкова и Леонид Наливкин
Общество
Врачи областной больницы спасли байкера от ампутации ноги
Общество
УФСБ: в Липецкой области задержан агент украинских спецслужб
Происшествия
С начала июля 325-й автобус поедет мимо Петровского рынка
Общество
НЛМК ко Дню металлурга представил уникальную коллекцию картин
НЛМК Live
Читать все
Общество
418
39 минут назад
3

С начала июля 325-й автобус поедет мимо Петровского рынка

С 1 июля автобус №325 не будет заезжать на Петровский рынок. Такое решение мэрия приняла по итогам анализа обращений липчан.


«Движение автобусов будет осуществляться ежедневно только по основной схеме, без заезда на Петровский рынок.


ул. Неделина обслуживается маршрутами № 8, 17, 317, 40, 343, 12, 359, 33, 28, 321.


в мкр. ЛТЗ от остановки «Петровский рынок по-прежнему можно будет добраться без пересадок автобусами маршрутов № 33, 33а.


в мкр. «Елецкий» - автобусами маршрута № 17.


на ул. Космонавтов – № 359», — предупредили в администрации города.

общественный транспорт
2
0
4
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель города
6 минут назад
Очень плохо что не поедет, там новостройки растут как грибы, людей прибавится, 325 нужно пустить через Петровский на постоянной основе чтобы он ездил там всегда и люди не путались!
Ответить
15445
28 минут назад
Так поедет 325 через петровский рынок или нет? В статье одно в заголовке другое?
Ответить
Animal planet.
5 минут назад
Ключевое слово в заголовке "МИМО'.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить