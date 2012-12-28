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Общество
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39 минут назад
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С начала июля 325-й автобус поедет мимо Петровского рынка
«Движение автобусов будет осуществляться ежедневно только по основной схеме, без заезда на Петровский рынок.
ул. Неделина обслуживается маршрутами № 8, 17, 317, 40, 343, 12, 359, 33, 28, 321.
в мкр. ЛТЗ от остановки «Петровский рынок по-прежнему можно будет добраться без пересадок автобусами маршрутов № 33, 33а.
в мкр. «Елецкий» - автобусами маршрута № 17.
на ул. Космонавтов – № 359», — предупредили в администрации города.
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