«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной

Выпускник — в больнице. Полиция начала проверку.

Празднование выпускного в культурно-развлекательном центре «Евразия» для одного из одиннадцатиклассников закончилось дракой с охранником и больничной койкой — 17-летний парень сейчас в областной больнице.В ночь с 27 на 28 июня в «Евразии» праздновала свой выпускной школа, которая выпускала больше всего одиннадцатиклассников — 101 человека. Родители разместились в ресторане в основном зале, сами выпускники — этажом ниже, в зоне танцпола. Вход в заведение осуществлялся по браслетам, и когда у одного из одиннадцатиклассников его не оказалось — начался конфликт с охраной, который быстро перерос в драку.Как рассказала мать выпускника, мальчик сейчас в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Туда захлёбывавшегося кровью выпускника увезли прямо с бала. Примерно в час ночи 28 июня на место вызывали полицию и скорую.Женщина разводит руками: непонятно, почему именно на её сына вылился весь гнев охраны — ведь по её личным оценкам, количество «зайцев» и левых людей на празднике без браслетов доходило до 20% — это были выпускники прошлых лет, братья и сёстры, друзья друзей.Конфликт нарастал и приобретал агрессивный характер прямо на глазах матери. Женщина уверяет, что кричала, что она мать этого юноши, и его браслет у неё в сумке…Но нашла коса на камень: возникла драка, и силы были неравны. Со слов матери — охранник первый толкнул её сына головой, а тот отмахнулся и ответил. У второй стороны конфликта — другая версия.Всего в конфликте участвовали три охранника. Но один вёл себя особенно дерзко — его буквально оттаскивала от подростка толпа. Разнять драку удалось только физически сильному фитнес-инструктору. Матери выпускников, которые вступились за одиннадцатиклассника, сами не справились. Одна из женщин сейчас тоже на больничном.Сама мать оказавшегося в больнице выпускника также обнаружила у себя ушибы. Женщина считает, что получила их в неравной схватке с охранником за сына.Конфликт в «Евразии» записали камеры наблюдения — сейчас женщина пытается получить доступ к этим видео. Также драку снимали и ее очевидцы — их просят поделиться записями. Женщина уже побывала в отделе полиции №4 и в прокуратуре.«Администрация «Евразии» отрицает факт избиения. Они говорят — действовали по инструкции, сыну заломили руки и вывели из зала», — утверждает мать.«Мальчик первый проявил инициативу из-за того, что его не пропускали. Но мы не будем давать комментарий на эту тему», — сказали GOROD48 в ресторанной группе «Евразия».С празднования выпускного, за которое было заплачено, семья была вынуждена уехать.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему во время празднования выпускного с 27 на 28 июня в культурно-развлекательном центре зарегистрировано в отделе полиции №4, по нему проводится проверка, в рамках которой будут установлены все условия, обстоятельства происшествия, участники и очевидцы конфликта, изучены видеозаписи.