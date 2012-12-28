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1360
53 минуты назад
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«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной

Выпускник — в больнице. Полиция начала проверку.

Празднование выпускного в культурно-развлекательном центре «Евразия» для одного из одиннадцатиклассников закончилось дракой с охранником и больничной койкой — 17-летний парень сейчас в областной больнице.

В ночь с 27 на 28 июня в «Евразии» праздновала свой выпускной школа, которая выпускала больше всего одиннадцатиклассников — 101 человека. Родители разместились в ресторане в основном зале, сами выпускники — этажом ниже, в зоне танцпола. Вход в заведение осуществлялся по браслетам, и когда у одного из одиннадцатиклассников его не оказалось — начался конфликт с охраной, который быстро перерос в драку.

Как рассказала мать выпускника, мальчик сейчас в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Туда захлёбывавшегося кровью выпускника увезли прямо с бала. Примерно в час ночи 28 июня на место вызывали полицию и скорую.

Женщина разводит руками: непонятно, почему именно на её сына вылился весь гнев охраны — ведь по её личным оценкам, количество «зайцев» и левых людей на празднике без браслетов доходило до 20% — это были выпускники прошлых лет, братья и сёстры, друзья друзей.

Конфликт нарастал и приобретал агрессивный характер прямо на глазах матери. Женщина уверяет, что кричала, что она мать этого юноши, и его браслет у неё в сумке…

Но нашла коса на камень: возникла драка, и силы были неравны. Со слов матери — охранник первый толкнул её сына головой, а тот отмахнулся и ответил. У второй стороны конфликта — другая версия.

Всего в конфликте участвовали три охранника. Но один вёл себя особенно дерзко — его буквально оттаскивала от подростка толпа. Разнять драку удалось только физически сильному фитнес-инструктору. Матери выпускников, которые вступились за одиннадцатиклассника, сами не справились. Одна из женщин сейчас тоже на больничном. 

Сама мать оказавшегося в больнице выпускника также обнаружила у себя ушибы. Женщина считает, что получила их в неравной схватке с охранником за сына.

Конфликт в «Евразии» записали камеры наблюдения — сейчас женщина пытается получить доступ к этим видео. Также драку снимали и ее очевидцы — их просят поделиться записями. Женщина уже побывала в отделе полиции №4 и в прокуратуре.

«Администрация «Евразии» отрицает факт избиения. Они говорят — действовали по инструкции, сыну заломили руки и вывели из зала», — утверждает мать.

«Мальчик первый проявил инициативу из-за того, что его не пропускали. Но мы не будем давать комментарий на эту тему», — сказали GOROD48 в ресторанной группе «Евразия».

С празднования выпускного, за которое было заплачено, семья была вынуждена уехать.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему во время празднования выпускного с 27 на 28 июня в культурно-развлекательном центре зарегистрировано в отделе полиции №4, по нему проводится проверка, в рамках которой будут установлены все условия, обстоятельства происшествия, участники и очевидцы конфликта, изучены видеозаписи.
Липецкие зори
выпускной
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Комментарии (16)

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Как гость
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Ветеран
3 минуты назад
Может быть пора встряхнуть это болото частной охраны в городе. Уже не первый случай, виноватых на фронт, а ЧОП разогнать, остальные проверить самым тщательным образом.
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Липчанин48
4 минуты назад
Давайте будем откровенны - пацан напился вхлам и сам бросился на охранников. Его только вчетвером смогли утихомирить.
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Богач, бедняк
5 минут назад
Номер школы в студию!!!!
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Житель
8 минут назад
Вы вообще охранников видели ?
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выпускник 87
19 минут назад
у нас на выпускном не было охранников, совсем не было. и мордобития тоже не было, почему-то.. может потому, что не было охранников?
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это специально сделала
26 минут назад
зачем браслет в сумке у неё оказался? специально для создания ситуации?
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Стервелла
15 минут назад
А что суть статьи только в браслете?речь идёт о неправомерных действиях охраны по отношению к несовершеннолетнему в присутствии его матери ....а что за браслет надо душить,пинать,убивать???
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Житель города
28 минут назад
Где видео то?
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Гость
37 минут назад
Это 64 гимназия. Спасибо репетитором, а не учителям.
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Врятли
38 минут назад
Ошибусь если предположу,что лицей 44.
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малычыку
39 минут назад
будет урок на будущее,не бычить
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