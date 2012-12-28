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Происшествия
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32 минуты назад
Присяжные признали липчанина виновным в избиении и последующем убийстве сожительницы
Присяжные огласили вердикт по делу об избиении и убийстве 51-летней женщины на улице Интернациональной.
«По данным следствия, 4 апреля прошлого года в квартире по улице Интернациональной в Липецке мужчина избил свою сожительницу, причинив ей средний вред здоровью. А на следующий день он несколько раз ударил ее ножом в грудь, что повлекло смерть потерпевшей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В правоохранительные органы обратились соседи пары. Уже 7 апреля мужчину арестовали по подозрению в убийстве. Следователем регионального управления СК России был проведен осмотр места происшествия и изъято предполагаемое орудие убийства — кухонный нож, который признан вещественным доказательством.
Присяжные утвердительно ответили на вопросы о доказанности вины подсудимого по предъявленному обвинению. В ближайшее время суд огласит приговор на основании этого вердикта.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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