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НЛМК Live
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35 минут назад
НЛМК ко Дню металлурга представил уникальную коллекцию картин
Художники были частыми гостями на комбинате, вдохновлялись производством и новолипчанами, дарили картины. НЛМК удалось сохранить уникальные работы, а в 2024 году отреставрированные холсты впервые за несколько десятилетий показали липчанам.
На выставке также представлены 10 картин выдающихся художников Липецкой области – участников Всероссийского пленэра «Артметалл-2020», который проходил на производственной площадке НЛМК.
Экспозиция «Художники — металлургам» будет работать в музее «Городская управа» до 26 июля включительно. 18 июля откроется еще одна выставка – в Елецком городском краеведческом музее. На ней представят 20 картин из коллекции НЛМК. Вход на выставки бесплатный.
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