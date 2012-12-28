НЛМК ко Дню металлурга представил уникальную коллекцию картин

В липецком музее «Городская управа» открылась выставка «Художники – металлургам». Новолипецкий металлургический комбинат представил 17 уникальных живописных полотен 1950-1970-х годов. Они принадлежат кисти именитых советских художников — Виктора Слушника, Михаила Кугача, Николая Сысоева, Виктора Буркасова и др.Художники были частыми гостями на комбинате, вдохновлялись производством и новолипчанами, дарили картины. НЛМК удалось сохранить уникальные работы, а в 2024 году отреставрированные холсты впервые за несколько десятилетий показали липчанам.На выставке также представлены 10 картин выдающихся художников Липецкой области – участников Всероссийского пленэра «Артметалл-2020», который проходил на производственной площадке НЛМК.Экспозиция «Художники — металлургам» будет работать в музее «Городская управа» до 26 июля включительно. 18 июля откроется еще одна выставка – в Елецком городском краеведческом музее. На ней представят 20 картин из коллекции НЛМК. Вход на выставки бесплатный.