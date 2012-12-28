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сегодня, 08:33
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На Московской задержали 29-летнего иностранца с метадоном

Мужчина арестован на время следствия.

В Липецке на улице Московской полицейские задержали 29-летнего иностранца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При его досмотре в дежурной части полицейские нашли свёртки с порошкообразным веществом.

«Подозреваемому в мессенджере поступило предложение о криминальной работе. Мужчина согласился. Прибыв в регион из Московской области, он остановился в гостинице. Но был задержан оперативниками с поличным при оборудовании первого тайника с закладкой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По заключению экспертно-криминалистического центра УМВД, в свертках находилось более 19 граммов наркотического вещества с метадоном в составе.

В отношении иностранца составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», по которому суд принял решение о его выдворении за пределы России. Также отдел полиции №2 возбуждил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), по нему иностранец арестован на время следствия.
наркотики
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Комментарии (1)

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Шапито банк
23 минуты назад
Таких у нас своих хватает , кто хочет халявы)))
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