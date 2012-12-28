24-летний майнер лишился полумиллиона рублей

Липчанин хотел купить майнинговое оборудование и стал жертвой мошенников.

В липецкий отдел полиции №4 обратился 24-летний мужчина, который ещё в апреле нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже майнингового оборудования и решил обзавестись собственной фермой.«Продавец обещал отравить оборудование после оплаты товара. Воспользовавшись биржей, липчанин с помощью криптокошелька отправил ему 173 000 рублей. Но продавец сообщил, что оплата не прошла и убедил, что деньги в скором времени вернутся. Не дожидаясь этого, липчанин сделал еще два заказа, однако, оба раза ему пришло майнинговое оборудование, которое не соответствовало заявленным характеристикам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Только спустя два месяца несостоявшийся майнер обратился с заявлением в полицию. Общий ущерб составил 511 тысяч рублей.