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Происшествия
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54 минуты назад
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24-летний майнер лишился полумиллиона рублей
Липчанин хотел купить майнинговое оборудование и стал жертвой мошенников.
«Продавец обещал отравить оборудование после оплаты товара. Воспользовавшись биржей, липчанин с помощью криптокошелька отправил ему 173 000 рублей. Но продавец сообщил, что оплата не прошла и убедил, что деньги в скором времени вернутся. Не дожидаясь этого, липчанин сделал еще два заказа, однако, оба раза ему пришло майнинговое оборудование, которое не соответствовало заявленным характеристикам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Только спустя два месяца несостоявшийся майнер обратился с заявлением в полицию. Общий ущерб составил 511 тысяч рублей.
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