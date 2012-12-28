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сегодня, 13:42
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Врачи областной больницы спасли байкера от ампутации ноги

26-летний мотоциклист пытался проехать между автомобилями и его зажало. Нога парня оказалась раздроблена.

14 июня в дежурную больницу Липецка привезли 26-летнего мотоциклиста с тяжёлой сочетанной травмой правой ноги. У парня были многооскольчатые переломы костей голени и бедра, а также повреждены сосуды. Врачам он рассказал, что его зажало между автомобилями, когда пытался проехать между ними — водители его не заметили.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, такая авария случилась 14 июня в 14:00 на улице Папина. Мотоцикл с 26-летним водителем столкнулся с «Тойотой», которой управлял 52-летний мужчина. Байкера госпитализировали, а двух 23-летних пассажирок «Тойоты» после оказания помощи отпустили домой. 

Врачи дежурной больницы предположили, что у молодого мужчины окклюзия артерии (внезапная закупорка кровеносного сосуда) и экстренно перенаправили его в Липецкую областную клиническую больницу. Там диагноз подтвердился — кровоснабжение стопы и голени нарушено, без операции мужчина может лишиться ноги.

«В операционной совместная бригада травматологов-ортопедов и сосудистых хирургов ЛОКБ выполнила двухэтапную операцию: стабилизацию переломов аппаратом внешней фиксации и протезирование повреждённого участка артерии. Оба этапа прошли успешно, кровоток полностью восстановлен. Сейчас пациент продолжает лечение в отделении травматологии, угроза ампутации миновала», — рассказала региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области на 23 июня, с начала года в регионе произошло 46 ДТП с участием мототранспорта. В этих авариях пять человек погибли, 48 — получили ранения.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Липецкой области
медицина
ДТП
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Комментарии (5)

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Зимний рыбак
55 минут назад
Как-то кто-то писал, что за спасение зимнего рыбака надо с него высчитывать все расходы (МЧС, Скорая и т.д.). А сколько надо высчитать с такого вот шмыгуна? Сознательно ведь полез между машинами, двадцать раз проскочил, а на 21 - попал! Чёткий ожидаемый итог...
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Сокольский
23 минуты назад
Предыдущие комментаторы абсолютно правы. Мало кто из мотоциклистов соблюдает правила... Может теперь этот везунчик начнет ездить правильно. И другим наука
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Спрутс
57 минут назад
за налоги, да? а если не по своей вине что сломано, кукиш вместо лечения.
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Иван
57 минут назад
А не надо между машинами ездить, задолбали эти гонщиги. Столько аварийных ситуаций создают.Вот и пусть теперь полежит и подумает
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Аль Капоне
сегодня, 14:01
Кто ищет тот найдет
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