Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Общество
734
сегодня, 13:42
5
Врачи областной больницы спасли байкера от ампутации ноги
26-летний мотоциклист пытался проехать между автомобилями и его зажало. Нога парня оказалась раздроблена.
По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, такая авария случилась 14 июня в 14:00 на улице Папина. Мотоцикл с 26-летним водителем столкнулся с «Тойотой», которой управлял 52-летний мужчина. Байкера госпитализировали, а двух 23-летних пассажирок «Тойоты» после оказания помощи отпустили домой.
Врачи дежурной больницы предположили, что у молодого мужчины окклюзия артерии (внезапная закупорка кровеносного сосуда) и экстренно перенаправили его в Липецкую областную клиническую больницу. Там диагноз подтвердился — кровоснабжение стопы и голени нарушено, без операции мужчина может лишиться ноги.
«В операционной совместная бригада травматологов-ортопедов и сосудистых хирургов ЛОКБ выполнила двухэтапную операцию: стабилизацию переломов аппаратом внешней фиксации и протезирование повреждённого участка артерии. Оба этапа прошли успешно, кровоток полностью восстановлен. Сейчас пациент продолжает лечение в отделении травматологии, угроза ампутации миновала», — рассказала региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области на 23 июня, с начала года в регионе произошло 46 ДТП с участием мототранспорта. В этих авариях пять человек погибли, 48 — получили ранения.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Липецкой области
30
0
16
4
3
Комментарии (5)