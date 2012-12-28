Происшествия
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сегодня, 16:46
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Пытавшийся сжечь врача пациент арестован на два месяца
Становлянский районный суд заключил недовольного пациента под стражу.
По данным следствия, 26 июня в кабинете поликлиники Лебедянской ЦРБ в селе Красное прямо на приеме мужчина вылил на врача из пластиковой бутылки бензин, после чего попытался зажечь спички. Но умысел на убийство, как полагает следствие, не был доведен до конца: в конфликт вмешался другой пациент — случайный свидетель происшествия, стоявший следом в очереди.
Врач не пострадала.
Дело расследует Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК. Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина напал на врача из-за личной неприязни. На допросе он уже дал признательные показания.
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