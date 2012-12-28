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361
51 минуту назад
4

Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных

Две недели назад в садоводстве собака укусила 7-летнюю девочку.

Сегодня в СНТ «Строитель-2» прошел рейд по отлову собак. В этом СНТ 15 июня  собака покусала 7-летнюю девочку. Ребенку понадобилась медицинская помощь, а ее мать обратилась в мэрию Липецка и полицию. В мэрии ей ответили, что денег на отлов собак в городе нет. Но примерно в те же дни на сессии горсовета деньги на отлов депутаты все же изыскали. А самим происшествием в СНТ заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин, он отдал распоряжение липецким коллегам провести проверку.

Как сообщили в мэрии Липецка, сегодняшний отлов собак в СНТ «Строитель-2» особым успехом не увенчался. Отловлена всего лишь одна собака, в то время как дачники жаловались на целые стаи бродячих животных, бросающихся на людей и проезжающие машины.

«При проведении рейдового мероприятия возникли серьезные препятствия. Зоозащитники, подкармливающие бездомных животных, активно мешали работе. Для решения проблемы пришлось вызывать полицию…. Выяснилось, что многие животные были заранее спрятаны во дворах местных жителей», — сообщает администрация города.
собаки
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Комментарии (4)

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Бабушка
8 минут назад
А эта мама не учит ребенка как вести себя с животными? Сколько раз наблюдала как ребенок пытается дернуть за хвост собаку, пытается тыкнуть палкой, замахивается ножкой, а мама стоит и болтает с подругой…… Нет агрессивных бездомных собак, есть агрессивные люди…… Собаки человечнее людей стали……
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Посоветуйте,
28 минут назад
куда пожаловаться на гавкающую постоянно и днём и ночью собаку за окном?
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Лия
16 минут назад
К хозяину собаки
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....
28 минут назад
Так пусть и дальше живут во дворах в будках на цепи. Будут не бездомные, ни на кого не кинутся.
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