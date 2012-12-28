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Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
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51 минуту назад
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Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
Две недели назад в садоводстве собака укусила 7-летнюю девочку.
Как сообщили в мэрии Липецка, сегодняшний отлов собак в СНТ «Строитель-2» особым успехом не увенчался. Отловлена всего лишь одна собака, в то время как дачники жаловались на целые стаи бродячих животных, бросающихся на людей и проезжающие машины.
«При проведении рейдового мероприятия возникли серьезные препятствия. Зоозащитники, подкармливающие бездомных животных, активно мешали работе. Для решения проблемы пришлось вызывать полицию…. Выяснилось, что многие животные были заранее спрятаны во дворах местных жителей», — сообщает администрация города.
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