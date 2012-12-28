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сегодня, 13:34
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Региональное минэкологии опровергает информацию о проблеме с контейнерными площадками

Число жалоб на контейнерные площадки в Липецкой области меньше, чем в среднем по России в четыре раза. А сам регион занимает четвертое место в стране по эффективности системы обращения с отходами.

Накануне в сети появилась информация о том, что Липецк вошел в число самых проблемных городов страны по содержанию контейнерных площадок.

«Эта информация не соответствует действительности, — сообщило областное министерство экологии и природных ресурсов. — Попадание Липецка в этот перечень не связано с проблемами и нарушениями, а обусловлено плановым заслушиванием субъекта. Это регулярное еженедельное мероприятие, где на заседаниях штаба под руководством Минприроды России с докладами по содержанию контейнерных площадок выступают регионы».

Как заявили в министерстве, мусор с контейнерных площадок вывозится каждый день в соответствии с СанПиН и графиками. А фотокадры с навалами мусора, на которые обратили внимание в штабе, «плановая накопляемость отходов в межвывозной период, зафиксированная в момент пикового скопления.

В минэкологии сообщили, что в Липецкой области, в среднем, на 100 тысяч человек приходится 8,5 жалобы, при том, что среднее количество жалоб по России на 100 тысяч жителей — 35. По оценке федерального штаба, регион находится в зеленой зоне по устойчивости деятельности региональных операторов, обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами. По официальному рейтингу публично-правовой компании «Российский экологический оператор», область занимает четвертое место в России по эффективности системы обращения с отходами.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области 
контейнерные площадки
мусор
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Комментарии (8)

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16 минут назад
бессмысленное Министерство. Упразднить - и никто не заметит разницы. А деньги, которые тратятся на их немалые зарплаты направить на закупку контейнеров и зарплату дворникам и водителям мусоровозов.
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Ельчанин
31 минуту назад
Конечно не соответствует, просто надоело людям писать, ничего не меняется от этого, вот и статистика улучшилась. Липецк Проспект Мира 19, контейнерная площадка вплотную к детской, после ремонта теплосети Квадры асфальт кое-как сделали, а ограждение все покореженное погнутое и не подумали восстанавливать, отходы от обрезки деревьев, траву сбрасывают в кучу, убирать не торопятся. А если появилась куча она сразу начинает расти в геометрической прогрессии. Пора решить вопрос с с так называемыми отходами не ТКО (от зеленых насаждений).
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Из какого города
48 минут назад
это фото?Где спёрли?
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q
53 минуты назад
Правители и министры. А работать некому.
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Лабрадор
сегодня, 14:01
Какая прелесть! Картина называется " Не верь глазам своим! ".
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Местный
сегодня, 13:48
В Сселках отсутствуют контейнерные площадки. Мусор в пакетах возле дороги складируется.
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смех
сегодня, 13:48
Люди не жалуются , потому что надоело получать отписки от таких как Мартынец . Юрист который за непонятно какие заслуги стал министром экологии .
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
сегодня, 13:44
Эта информация не соответствует действительности
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