Региональное минэкологии опровергает информацию о проблеме с контейнерными площадками

Число жалоб на контейнерные площадки в Липецкой области меньше, чем в среднем по России в четыре раза. А сам регион занимает четвертое место в стране по эффективности системы обращения с отходами.

Накануне в сети появилась информация о том, что Липецк вошел в число самых проблемных городов страны по содержанию контейнерных площадок.«Эта информация не соответствует действительности, — сообщило областное министерство экологии и природных ресурсов. — Попадание Липецка в этот перечень не связано с проблемами и нарушениями, а обусловлено плановым заслушиванием субъекта. Это регулярное еженедельное мероприятие, где на заседаниях штаба под руководством Минприроды России с докладами по содержанию контейнерных площадок выступают регионы».Как заявили в министерстве, мусор с контейнерных площадок вывозится каждый день в соответствии с СанПиН и графиками. А фотокадры с навалами мусора, на которые обратили внимание в штабе, «плановая накопляемость отходов в межвывозной период, зафиксированная в момент пикового скопления.В минэкологии сообщили, что в Липецкой области, в среднем, на 100 тысяч человек приходится 8,5 жалобы, при том, что среднее количество жалоб по России на 100 тысяч жителей — 35. По оценке федерального штаба, регион находится в зеленой зоне по устойчивости деятельности региональных операторов, обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами. По официальному рейтингу публично-правовой компании «Российский экологический оператор», область занимает четвертое место в России по эффективности системы обращения с отходами.