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«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Происшествия
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сегодня, 15:35
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51-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке квадроцикла
А пенсионерка отправила деньги на «безопасный счёт» через банкомат.
А 72-летняя жительница Измалково перевела на «безопасный счёт» 93 000 рублей. Для этих целей пенсионерка даже специально съездила к банкомату в Елец.
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