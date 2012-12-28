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сегодня, 15:35
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51-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке квадроцикла

А пенсионерка отправила деньги на «безопасный счёт» через банкомат.

29 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 51-летний житель Липецкого округа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина собирался купить квадроцикл по объявлению и перевёл продавцу 132 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

А 72-летняя жительница Измалково перевела на «безопасный счёт» 93 000 рублей. Для этих целей пенсионерка даже специально съездила к банкомату в Елец.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Маразм
42 минуты назад
Опять тупые покупатели не прокатятся на квадроцикле, а деньги переводят неизвестно кому.
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