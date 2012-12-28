На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан

По данным следствия, оба вместе выпивали, а потом один ударил другого ножом в грудь.



Следком сообщил о задержании 29-летнего жителя Липецка по подозрению в убийстве 27-летнего мужчины. Его тело с колото-резанным ранением груди нашли 21 февраля у общежития на улице Циолковского.«По версии следствия, в ночь на 21 февраля подозреваемый в арендованной комнате общежития выпивал в компании малознакомых мужчин. В ходе возникшего между участниками застолья конфликта он нанес одному из гостей удар ножом в грудь. Потерпевший самостоятельно покинул помещение, однако от полученного ранения скончался у подъезда общежития», — сообщает областное управление Следственного комитета.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На время следствия он арестован.