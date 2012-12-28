Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Полицейские раскрыли подробности субботнего убийства. При задержании подозреваемый кричал, что помогает раненому мужчине.
«Рано утром в минувшую субботу в дежурную часть отдела полиции №8 поступило сообщение от жителей одной из многоэтажек на улице Циолковского. Они рассказали о конфликте и громких криках, доносившихся сначала из квартиры, а затем с улицы. На место выехал наряд ППС, и возле подъезда было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, рядом с которым находился 29-летний подозреваемый», — сообщает « МВД Медиа».
При задержании подозреваемый кричал, что помогает раненому мужчине.
По предварительным данным, задержанный познакомился с потерпевшим в баре за несколько часов до трагедии.
Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии также установили двух очевидцев преступления.
