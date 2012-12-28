В Липецкой области дожди стихнут, но не уйдут до конца

Погода будет теплой и неустойчивой.





В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с грозой, местами туман, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/сек, днем немного усилится – до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +10 до +12, днем – от +22 до +24 градусов.День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.