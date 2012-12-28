Между умной промышленностью и человеческим капиталом

Итоги ПМЭФ-2026: Игорь Артамонов привёз с берегов Невы сделки на 94 миллиарда рублей инвестиций.



На Петербургском международном экономическом форуме делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым собрала один из самых сбалансированных региональных кейсов. Но 94 миллиарда рублей инвестиций и 700 новых рабочих мест — это лишь цифры. За ними стоит чёткая философия: диверсификация экономики не просто как способ выживания в период экономической нестабильности, а как стратегия развития, где есть место и робототехнике, и мороженому, и туризму.На ПМЭФ-2026 команда губернатора привезла портфель проектов, где прошлое встречается с будущим для создания устойчивого настоящего.Возьмём, к примеру, Липецкий силикатный завод. Предприятие получит на модернизацию 220 млн рублей. Теперь завод начнёт выпускать газоблоки для кладки на клей, что поможет лучшей сохранности тепла в жилых домах и зданиях. Объём готовой продукции вырастет до 200 тысяч кубометров блоков в год, а производство станет практически полностью автоматизированным уже к концу 2026 года.Не менее впечатляющая история случится в АПК. Комплексы «ЛипецкАгро» и «Елецкие овощи» ждёт настоящая технологическая революция. ГК «РОСТ» вложит около 10 млрд рублей в их модернизацию: зимой и в непогоду растения будут получать больше света благодаря новым LED-светильникам. Умные датчики станут круглосуточно следить за температурой и влажностью. В результате урожайность существующих теплиц вырастет примерно на треть просто потому, что грядки станут умнее.Ещё один кейс — от компании «ПЕТЭКСПЕРТ», которая уже работает в Липецкой области. На ПМЭФ-2026 губернатор подписал соглашение о строительстве нового предприятия с 2,2 миллиарда рублей инвестиций на Елецком участке особой экономической зоны «Липецк». Выпускать новый завод будет влажные корма для домашних животных. «Когда инвестор выбирает Липецкую область снова и снова — это говорит о доверии и намерениях работать в регионе долго», — подчеркнул Игорь Артамонов. И добавил, что «ПЕТЭКСПЕРТ» вкладывается не только в производство, но и сотрудничает с ЕГУ им. И.А. Бунина. Студенты ещё во время учёбы знают, куда пойдут работать, а предприятие получает сотрудников, которых не нужно учить с нуля.Одним из элементов большой картины стало подписание на форуме соглашения о создании в регионе индустриального парка с заявленным объёмом инвестиций в 12 млрд рублей. На одной площадке появятся современные логистические центры и предприятия, в том числе в сфере робототехники и лёгкой промышленности.Во время форума стало известно, что Липецкая область снова улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге, поднявшись на седьмое место. Год назад регион был на восьмом, в 2024-м — на девятом, а в 2023-м — всего лишь на пятнадцатом. Игорь Артамонов на форуме публично поблагодарил за эту работу своего заместителя Сергея Курбатова и всю команду экономического блока правительства области:— Ежегодный рост в Национальном инвестиционном рейтинге — это результат большой, сложной системной работы: с федеральными институтами развития, инвесторами, предприятиями, муниципалитетами, — сказал губернатор.Если какой-то малый город и стал главным героем на ПМЭФ-2026, то это Елец. Основанный в 1146 году, он переживает второе рождение. И дело не в красивых словах, а в изменении его экономики.Взять, к примеру, Елецкий завод «Гидропривод», построенный в 1940 году. Теперь его ждёт большая модернизация. Предприятие обновит производство гидроаппаратуры и гидроприводов. В проект вложат 600 млн рублей, создадут 40 новых рабочих мест. Это история о том, как старые промышленные традиции обретают новое дыхание.Но есть и ещё более символичный проект — трансформация бывшего кожевенного завода, предприятия из доиндустриального прошлого (завод создан ещё в XIX веке). Пустующая годами площадка получит новую жизнь. На ней будут выпускать современные материалы для интерьера — обои, декоративные панели, плинтусы. Инвестиции — 530 миллионов рублей плюс более ста рабочих мест.И конечно, нельзя не сказать о мороженом. На ПМЭФ-2026 Игорь Артамонов подписал соглашение с компанией «Норден» о строительстве на Елецкой площадке экономзоны фабрики по производству сладостей за 1,6 миллиарда рублей, где будут работать 140 человек. Первую очередь инвестор планирует запустить уже в 2028 году. Губернатору пообещали эскимо, мороженое в рожках и вафельных стаканчиках, «заморозку» для ресторанов, кафе и гостиниц.— Крупное пищевое производство — хороший и нужный проект. Чем диверсифицированнее экономика, чем больше предприятий занято разными видами деятельности, тем увереннее область смотрит в будущее. К тому же новое предприятие потянет за собой смежные отрасли: логистику, торговлю, обслуживание. А ельчане получат работу на современном предприятии, — сказал губернатор.Тем временем ельчане уже начали подготовку специалистов для пищевой промышленности — в образовательном кластере «АгроХимБиоТех», открытом по нацпроекту «Молодёжь и дети».— Как раз ко времени открытия фабрики ребята закончат учёбу. Это и есть системный подход: инвестиции в производство идут рука об руку с инвестициями в образование, — резюмировал Игорь Артамонов.Кстати, о системности. Один из крупнейших российских операторов в сфере гостеприимства, компания Zont Hotel Group, планирует вложить 500 миллионов рублей в развитие гостиничной сети Липецкой области к 2030 году. Туризм, деловая активность, удобство для инвесторов и гостей — всё это звенья одной цепи.Третий блок соглашений и встреч на форуме касался того, что нельзя измерить в тоннах и кубометрах, но без чего невозможна жизнь.Губернатор провёл плодотворный диалог с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым. Обсуждали как уже работающие проекты — в «Прометее» построены корпус по ИТ-направлению и молодёжный центр, в Ельце открыт современный центр для активных ребят, — так и планы на будущее. Губернатор пригласил Григория Гурова в Елец, который признан «Городом молодёжи — 2026».— Хочется, чтобы таких проектов было больше. Чтобы ребята, где бы они ни жили, имели место, где собираться, творить, учиться новому, реализовывать свои идеи. Для этого хотим сделать больше молодёжных пространств при учреждениях культуры — музеях, библиотеках, галереях. Чтобы подростки и учащаяся молодёжь могли находить единомышленников, заниматься творчеством, записывать подкасты, делать проекты в любых интересных им форматах, — подчеркнул Артамонов.Параллельно глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» (за восемь лет в проектах платформы приняли участие более 200 тысяч липчан). Теперь молодёжь, молодые специалисты и управленцы смогут активнее участвовать в конкурсах, образовательных программах и стажировках. Некоторые проекты адаптируют специально под Липецкую область.Но, пожалуй, самый яркий блок липецкой повестки на ПМЭФ-2026 — медицина. Игорь Артамонов стал участником панельной сессии, где обсуждалась самая злободневная проблема здравоохранения — дефицит врачей. Тема актуальна для всей страны, поэтому федеральные коллеги пригласили липецкого губернатора поделиться опытом. И ему было что рассказать:— Мы начинали со стимулирующих выплат для врачей дефицитных специальностей. Сначала это была программа «Губернаторский миллион» для врачей, переехавших в наш регион. Затем подъёмные по программе выросли сначала до полутора миллионов, потом — до трёх. В итоге почти полностью удалось решить проблему нехватки педиатров.Когда стало понятно, что этот инструмент работает, в области ввели выплаты в размере 5 миллионов рублей для докторов наук. Так в Липецке собрали команду федеральных специалистов и открыли Центр сердечно-сосудистой хирургии, где уже проводят операции на открытом сердце. Теперь липчанам не нужно ехать в столичные медцентры: высокотехнологичную помощь можно получить по месту жительства.Правительство области помогает медикам с жильём по нескольким программам. Параллельно облздрав капитально ремонтирует больницы и поликлиники и закупает современное оборудование. Этим летом в Данкове и Липецком муниципальном округе, например, начнут строить новые женские консультации — с диагностической аппаратурой, дневным стационаром, кабинетами психологической помощи и подготовки к беременности.Но самым настоящим прорывом стало открытие в Липецке филиала Российского университета медицины. Преподавать в нём приезжают московские академики и профессора. На ПМЭФ-2026 Игорь Артамонов встретился с ректором РУМа, академиком РАН Олегом Янушевичем. Стороны договорились о запуске программ переподготовки врачей. Липецкие медики смогут повышать квалификацию без отрыва от практики, а регион — внедрять новые технологии и стандарты лечения.И здесь же — ещё одно важное соглашение, замыкающее логическую цепочку. На форуме подписано соглашение о создании нового медицинского завода под Ельцом. Мощность будущего предприятия — 500 миллионов игольных заготовок и 10 миллионов наборов для внутривенных вливаний в год. В проект инвестируют 547 млн рублей, создадут 65 новых рабочих мест.Подводя итог форума, Игорь Артамонов констатировал, что Липецкая область остаётся привлекательной для инвесторов не только деньгами, но и отношением к делу. За последние пять лет количество проверок бизнеса в регионе сократилось вдвое. Жалобы и обращения предпринимателей рассматриваются за пять дней вместо десяти.— Это значит, что наша область остаётся привлекательной для инвесторов. К нам приходят новые компании, открываются производства, создаются рабочие места. Это напрямую влияет на экономику, доходы людей и возможности для развития городов и округов, — сказал губернатор.