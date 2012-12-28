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сегодня, 16:54
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Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве

По данным следствия, на его счет от студентов поступили 24 тысячи рублей.

В Тербунский районный суд поступило уголовное дело 51-летнего преподавателя, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, ещё в сентябре 2022 года преподаватель предложил двум студентам помощь в получении положительных оценок по различным дисциплинам. За это студенты отправили на его счет 24 тысячи рублей. При этом помочь им преподаватель возможности не имел.

«Преподаватель уже был осужден в 2024 году Тербунским районным судом за неоднократное получение взятки и оштрафован на 5 миллионов рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на срок 5 лет», — добавляет объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Зося
5 минут назад
Студент учить уроки не пробовали?
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СССР
24 минуты назад
проверить бы поступления на карты чиновников и их родственников, и ФСЕХ госслужащих! И вы удивитесь.
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ФАндор
51 минуту назад
Главное что студент давший взятку - молодец и достоин уважения !!!
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Мнение психолога
сегодня, 17:13
Если человек хоть раз получил взятку без последствий, он входит во вкус и его уже не остановить... Остановить на время может только решётка, выйдя из за решётки он будет опять брать, только пожизненное отсранение от таких должностей...
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