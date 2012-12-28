«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
571
сегодня, 16:54
4
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
По данным следствия, на его счет от студентов поступили 24 тысячи рублей.
По данным следствия, ещё в сентябре 2022 года преподаватель предложил двум студентам помощь в получении положительных оценок по различным дисциплинам. За это студенты отправили на его счет 24 тысячи рублей. При этом помочь им преподаватель возможности не имел.
«Преподаватель уже был осужден в 2024 году Тербунским районным судом за неоднократное получение взятки и оштрафован на 5 миллионов рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на срок 5 лет», — добавляет объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
0
1
0
5
Комментарии (4)