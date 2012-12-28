Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве

По данным следствия, на его счет от студентов поступили 24 тысячи рублей.

В Тербунский районный суд поступило уголовное дело 51-летнего преподавателя, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По данным следствия, ещё в сентябре 2022 года преподаватель предложил двум студентам помощь в получении положительных оценок по различным дисциплинам. За это студенты отправили на его счет 24 тысячи рублей. При этом помочь им преподаватель возможности не имел.«Преподаватель уже был осужден в 2024 году Тербунским районным судом за неоднократное получение взятки и оштрафован на 5 миллионов рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на срок 5 лет», — добавляет объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.