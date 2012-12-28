Пропавший в Новой Деревне подросток найден

14-летний мальчик жив, здоров, с ним всё хорошо.

Пропавший 6 июня в селе Новая Деревня Липецкого округа 14-летний мальчик найден накануне сотрудниками управления уголовного розыска. Об этом GOROD48 рассказали в УМВД России по Липецкой области.Мальчик жив, здоров, с ним всё хорошо. Он гулял недалеко от дома.