Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Происшествия
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53 минуты назад
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Пропавший в Новой Деревне подросток найден
14-летний мальчик жив, здоров, с ним всё хорошо.
Мальчик жив, здоров, с ним всё хорошо. Он гулял недалеко от дома.
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