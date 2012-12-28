В Измалковском округе нашли снаряд

Его уже уничтожили.

Утром 7 июня в селе Пятницкое Измалковского округа у дома №9 по улице Клубной нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Были выставлено оцепление и охрана. Эвакуации населения не потребовалось.Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, на следующий день на место обнаружения снаряда прибыла пиротехническая группа УГПСС Липецкой области. В тот же день снаряд был уничтожен на полигоне в Тербунском округе.