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Происшествия
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40 минут назад
В Измалковском округе нашли снаряд
Его уже уничтожили.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, на следующий день на место обнаружения снаряда прибыла пиротехническая группа УГПСС Липецкой области. В тот же день снаряд был уничтожен на полигоне в Тербунском округе.
Фото из архива ГУ МЧС России по Липецкой области
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