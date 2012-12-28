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Общество
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32 минуты назад
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Ремонтные работы на сетях 9 июня станут причиной отключения холодной воды на двух десятках улиц — аварийные работы будут проводиться по адресам: улица Городовикова, 73, улица Дзержинского, 5, улица Гришина, 7а, сообщили в «РВК-Липецк».
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17600 отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», обесточат районы Цемзавода и Центролита, садоводчества «Горняк-1», «Спутник».
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