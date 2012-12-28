На двух десятках улиц отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 9 июня станут причиной отключения холодной воды на двух десятках улиц — аварийные работы будут проводиться по адресам: улица Городовикова, 73, улица Дзержинского, 5, улица Гришина, 7а, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 отключат холодную воду в домах № 2 по улице Прудной, №№ 5, 7 по улице Дзержинского, №№ 5, 5а по проспекту Мира, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 19 по улице Талалихина, №№ 7а, 9а, 13, 17, 21, 23 по улице Гришина, на объектах МУП «Липецктеплосеть», в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17600 отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», обесточат районы Цемзавода и Центролита, садоводчества «Горняк-1», «Спутник».