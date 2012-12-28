Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из самых редких автомобилей в мире «всплыл» в Липецке
Общество
14-летний мальчик ушел из дома и не вернулся
Происшествия
Большегруз снес насмерть человека на подъезде к Липецку
Происшествия
Пропавший в Новой Деревне подросток найден
Происшествия
На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Политика
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
В Липецкой области температура поднимается все выше
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Читать все
На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Политика
В Липецкой области ограничивают пребывание в лесах и въезд в них
Общество
Очередного начальника почты осудили за присвоение
Происшествия
С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих
Общество
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Измалковском округе нашли снаряд
Происшествия
Сотрудники НЛМК собрали на субботниках 1300 мешков мусора
НЛМК Live
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Читать все
Общество
92
32 минуты назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 9 июня станут причиной отключения холодной воды на двух десятках улиц — аварийные работы будут проводиться по адресам: улица Городовикова, 73, улица Дзержинского, 5, улица Гришина, 7а, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 отключат холодную воду в домах № 2 по улице Прудной, №№ 5, 7 по улице Дзержинского, №№ 5, 5а по проспекту Мира, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 19 по улице Талалихина, №№ 7а, 9а, 13, 17, 21, 23 по улице Гришина, на объектах МУП «Липецктеплосеть», в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного. 

Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
9 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17600 отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», обесточат районы Цемзавода и Центролита, садоводчества «Горняк-1», «Спутник». 
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить