«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
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сегодня, 17:02
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Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Чаепитие оказалось дорогим для обоих.
Об этой истории мы рассказывали. В сентябре прошлого года мужчина пригласил в гости 26-летнюю знакомую попить чай. В гостях женщина ненадолго одолжила приятелю свой мобильный телефон для срочного звонка.
Взяв телефон и выйдя в соседнюю комнату, мужчина никому не звонил, а вместо этого в интернете оформил на гостью микрозайм на 3 000 рублей, указав в заявке на выдачу кредита ложные сведения о заемщике, в том числе о месте работы и размере заработной платы девушки, а потом вывел одобренную сумму на свой банковский счет. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, затем он вернул знакомой телефон и скрыл от нее оформления микрозайма.
Уже во время следствия мужчина возместил знакомой ущерб, вернув ей 3000 рублей.
При назначении наказания суд учел и ряд других смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.
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