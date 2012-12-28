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Происшествия
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сегодня, 15:15
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Очередного начальника почты осудили за присвоение
Начальник отделения почтовой связи получила 140 часов обязательных работ за присвоение. Деньги тоже придётся вернуть.
К моменту вынесения приговора женщина частичное возместила ущерб. Ещё 222 тысячи рублей её предстоит выплатить.
Аналогичные приговоры сотрудникам почты выносят регулярно. Так, в мае в Ельце бывшую начальницу почтового отделения АО «Почта России» приговорили к полутора годам условного срока с испытательным сроком в год за присвоение 407 069 рублей.
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