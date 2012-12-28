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сегодня, 15:15
5

Очередного начальника почты осудили за присвоение

Начальник отделения почтовой связи получила 140 часов обязательных работ за присвоение. Деньги тоже придётся вернуть.

27-летняя жительница Данкова осуждена на 140 часов обязательных работ за присвоение (по части первой статьи 160 УК РФ). По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, занимая должность начальника отделения почтовой связи, она похитила денег из кассы и товаров на 236 тысяч рублей. Недостачу женщина маскировала фиктивной отчетностью, в которой указывала несуществующие остатки. Все открылось во время инвентаризации.

К моменту вынесения приговора женщина частичное возместила ущерб. Ещё 222 тысячи рублей её предстоит выплатить.

Аналогичные приговоры сотрудникам почты выносят регулярно. Так, в мае в Ельце бывшую начальницу почтового отделения АО «Почта России» приговорили к полутора годам условного срока с испытательным сроком в год за присвоение 407 069 рублей.
присвоение
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Кюхельбекер
55 минут назад
Почта славится трудовыми подвигами!
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александр
57 минут назад
ну почему люди живут и на меньшие деньги..
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Народ.
сегодня, 15:54
А как можно прожить на 19500 не кто из прокуратуры или других ведомств не поинтересовался? Такая зарплата у почтальона.
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Нонка
сегодня, 15:49
Повелась на денежки .... Пустое это занятие-кража -деньги кончаться а позор останется
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Эксперт
сегодня, 15:33
Давно пора! И директора почты тоже не помешает проверить.
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