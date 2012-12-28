Кражу дорогого парфюма записала камера наблюдения

Украденный парфюм за 29 960 рублей 57-летний мужчина продал.

Липецкие полицейские раскрыли совершенную еще 7 марта кражу дорогостоящего парфюма из магазина косметики. Подозревают 57-летнего жителя Долгоруковского округа.«В магазине мужчина незаметно взял с полки флакон и беспрепятственно скрылся. Похищенное он продал. Ущерб составил 29 960 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой – до двух лет лишения свободы.