В России
152
сегодня, 10:08

В Пермском крае школьник напал с ножом на учительницу

Педагог погибла.

Подросток с ножом напал на учительницу у входа в школу № 5 в городе Добрянке Пермского края, в результате происшествия педагог погибла. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, — пишут «Известия».

О нападении 17-летнего подростка на учительницу стало известно утром 7 апреля. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Других пострадавших нет.

Преподавателя госпитализировали, нападавший был задержан. В пресс-службе главного управления (ГУ) МВД по региону сообщили, что подросток находится в территориальном отделе полиции.

Как уточнил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов, молодой человек, ранивший ножом педагога, состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе.

По официальным данным, педагог получила множественные ножевые ранения, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Пострадавшая являлась завучем школы. Она была победительницей конкурса «Учитель года-2018», преподавала русский язык и литературу.

Позднее учитель, на которую напал ученик в Пермском крае, умерла. Несмотря на усилия врачей, преподавательницу спасти не удалось, — пояснил глава региона Дмитрий Махонин.

Администрацией города Добрянки совместно с правоохранительными органами принято решение о сокращении уроков первой смены и отмене занятий второй смены в школе № 5, — отметили в министерстве науки и образования Пермского края. Там добавили, что во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности.

Прокуратура города Добрянки организовала проверку по факту нападения школьника на учителя у входа в школу. В ходе нее будет дана оценка профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По факту нападения также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по региону уточнили, что с нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК РФ.
