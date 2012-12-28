сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: дурацкая авария, видео спасения из полыньи, и контрафактные вейпы
Сегодня, 16 марта, на перекрестке улиц Ивана Франко и Пожарского автобус чуть не протаранил автомобиль, спасатели вытащили провалившегося в полынью мужчину, а полицейские рассказали, как изъяли крупную контрафактную партию электронных сигарет и жидкостей к ним.
В ДТП никто не пострадал, но на некоторое время возник автомобильный затор.
«Водила автобуса мог бы и притормозить. Прёт как на амбразуру, не глядя по сторонам», — написал Очевидец.
«У автобуса главная дорога, почему он должен тормозить, куда вылез на легковой», — ответил ему Сокол.
13 марта в Ельце, на улице Советской не поделили дорогу автомобиль «Фольксваген» и автобус «ПАЗ».
В аварии пострадала 79-летняя пассажирка автобуса, ее госпитализировали.
Сегодня, кстати, на нескольких перекрестках в Липецке не работали светофоры, из-за отключения электричества. В подобных случаях водители становятся предельно внимательными.
«Вместе с телегой заблокировали, наверно», — сострило Дно.
Сегодня в Ельце на реке Быстрая Сосна под лед провалился 52-летний мужчина. Когда он пытался самостоятельно выбраться из полыньи, его заметили прохожие и позвонили спасателям. Те сумели спасти тонущего.
Мэр Ельца Вячеслав Жабин поблагодарил спасателей и еще раз напомнил о том, что уже не стоит выходить на лед:
«Сейчас весна, и лёд на реках стал крайне тонким и опасным. Даже там, где он кажется крепким, может скрываться смертельная угроза. Не рискуйте собой и своими близкими — держитесь подальше от водоемов в этот опасный период».
Полицейские изъяли у тамбовчанина и липчанки партию контрафактных электронных сигарет и жидкостей к ним на сумму почти восемь миллионов рублей. Товар партнеры хранили в автомобилях. По версии следствия, партия предназначалась для продажи через мелкооптовые торговые точки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, группой лиц по предварительному сговору».
«Все ругают детей за курение, а сами взрослые подсели на эту гадость. Дети — зеркало взрослых», — сокрушается Преподаватель.
«Значит сертифицированной продукцией травиться можно, а контрафактом нельзя. Это здорово, что государство так забоится о нас», — написал студент.
«Без акцизная водка стоит 100 рублей, а с наклеенным акцизом уже 600. Разница понятна?», — ответил студенту.
«А когда оно о нас заботилось? Просто, деньги мимо них проходят», — резюмировал Гость.
Суд рассмотрит дело 19-летнего уроженца Таджикистана, который по версии следствия, был курьером-закладчиком. 1 июля 2025 года попался полицейским с 20 свертками наркотиков.
Молодому человеку теперь грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
За попытку торговать наркотиками Правобережный суд приговорил 18-летнего липчанина к 4,5 года колонии общего режима. Год назад он решил стать закладчиком и тоже попался с партией товара.
Думали зима закончилась? А вот и нет. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На улице похолодает до температуры от +2 до +4 градусов.
В Липецке снова заметили лису: животное прогуливалось во дворе дома № 8 по улице 30 лет Октября.
