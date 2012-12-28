Общество
323
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: дурацкая авария, видео спасения из полыньи, и контрафактные вейпы

Сегодня, 16 марта, на перекрестке улиц Ивана Франко и Пожарского автобус чуть не протаранил автомобиль, спасатели вытащили провалившегося в полынью мужчину, а полицейские рассказали, как изъяли крупную контрафактную партию электронных сигарет и жидкостей к ним.

Сегодня утром на перекрестке улиц Ивана Франко и Пожарского произошла дурацкая авария — поворачивая, водитель автобуса задел автомобиль «Фольксваген», который остановился, чтобы его пропустить.

В ДТП никто не пострадал, но на некоторое время возник автомобильный затор.

«Водила автобуса мог бы и притормозить. Прёт как на амбразуру, не глядя по сторонам», — написал Очевидец.

«У автобуса главная дорога, почему он должен тормозить, куда вылез на легковой», — ответил ему Сокол.

13 марта в Ельце, на улице Советской не поделили дорогу автомобиль «Фольксваген» и автобус «ПАЗ».



В аварии пострадала 79-летняя пассажирка автобуса, ее госпитализировали.

Сегодня, кстати, на нескольких перекрестках в Липецке не работали светофоры, из-за отключения электричества. В подобных случаях водители становятся предельно внимательными.

«Вместе с телегой заблокировали, наверно», — сострило Дно.

Сегодня в Ельце на реке Быстрая Сосна под лед провалился 52-летний мужчина. Когда он пытался самостоятельно выбраться из полыньи, его заметили прохожие и позвонили спасателям. Те  сумели спасти тонущего.



Мэр Ельца Вячеслав Жабин поблагодарил спасателей и еще раз напомнил о том, что уже не стоит выходить на лед:

«Сейчас весна, и лёд на реках стал крайне тонким и опасным. Даже там, где он кажется крепким, может скрываться смертельная угроза. Не рискуйте собой и своими близкими — держитесь подальше от водоемов в этот опасный период».

Полицейские изъяли у тамбовчанина и липчанки партию контрафактных электронных сигарет и жидкостей к ним на сумму почти восемь миллионов рублей. Товар партнеры хранили в автомобилях. По версии следствия, партия предназначалась для продажи через мелкооптовые торговые точки.

Возбуждено уголовное дело по статье  «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, группой лиц по предварительному сговору». 

«Все ругают детей за курение, а сами взрослые подсели на эту гадость. Дети — зеркало взрослых», — сокрушается Преподаватель.

«Значит сертифицированной продукцией травиться можно, а контрафактом нельзя. Это здорово, что государство так забоится о нас», — написал студент.

«Без акцизная водка стоит 100 рублей, а с наклеенным акцизом уже 600. Разница понятна?», — ответил студенту.

«А когда оно о нас заботилось? Просто, деньги мимо них проходят», — резюмировал Гость.

Суд рассмотрит дело 19-летнего уроженца Таджикистана, который по версии следствия, был курьером-закладчиком. 1 июля 2025 года попался полицейским с 20 свертками наркотиков. 

Молодому человеку теперь грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

За попытку торговать наркотиками Правобережный суд приговорил 18-летнего липчанина к 4,5 года колонии общего режима. Год назад он решил стать закладчиком и тоже попался с партией товара. 

Думали зима закончилась? А вот и нет. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На улице похолодает до температуры  от +2 до +4 градусов.

В Липецке снова заметили лису: животное прогуливалось во дворе дома № 8 по улице 30 лет Октября.

Комментарии (1)

Гостья
33 минуты назад
Какая лисичка худая. Наверное, подкормиться пришла
