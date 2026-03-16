Общество
1182
сегодня, 16:47
5

Во дворе на улице 30 лет Октября прогуливалась лиса

Лисы продолжают заходить во дворы в поисках пищи.

Сегодня во дворе дома №8 по улице 30 лет Октября в Липецке заметили лису. Животное как ни в чём не бывало прогуливалось по тротуару вдоль дома.

С начала этого года лис в Липецке уже видели на улицах Интернациональной и Липовской, в Верхнем парке и на городской набережной.

Лисы заглядывают во дворы в поисках пищи. Их замечали у мусорок и кормушек для дворовых кошек и собак.

По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2189 лис. 
лиса
дикие животные
Комментарии (5)

Люди
19 минут назад
Покормите * , любых. Белкам семечки, лисе кусочек мяса, курочки, хотя бы. Я недалеко от парка жила в Москве, по всем сумкам лежали орехи для белок и пакеты с кошачьим кормом для кошек
Natalya M.
50 минут назад
Пусть они меньше волков и им надо помогать можно и котлетным колобком или большой тефтелькой
Карабас--Барабас
сегодня, 19:41
Она искала колобок
54321
сегодня, 19:00
15 м-он д.6 А у нас две белки у дома бегали.
Пророк
сегодня, 19:20
Белок щас много развелось особенно в парках. А это парке победе нету жрать вот и прибежали.
