Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области

Однако температурный фон все еще остается немного выше нормы.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием фронтальных разделов южного циклона, который принесет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса тепла, что на 3-4 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от — 3 до +2, днем — от +1 до +6.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 23 градуса мороза.