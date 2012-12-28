17-летний парень забрал из закладки 55,91 грамма мефедрона и вскоре попался полицейским

Правобережный суд приговорил 18-летнего липчанина к 4,5 года колонии общего режима за три покушения на распространение наркотиков организованной группой, в крупном размере, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков. Преступление парень совершил в прошлом году, ещё будучи несовершеннолетним.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2025 году парень согласился стать «закладчиком». Получив координаты тайника, он забрал из него сверток с 55,91 грамма мефедрона, и оборудовал одну закладку, после чего был задержан полицейскими. Во время досмотра те нашли у подростка оставшуюся часть наркотиков. Также наркотики нашли у него дома.Через несколько месяцев подросток снова был задержан сотрудниками наркоконтроля при оборудовании новой партии закладок.