Липецкие пловцы завоевали призы от Великого олимпийского чемпиона

Наши «ихтиандры» отличились в Челябинске.

Отметим и выступление Алины Антоновой в плавании на спине на 50 метров. Она остановила секундомер на отметке 30,62 секунды, до медали оставалось чуть-чуть, итог – 5-е место. Победила Ева Ефремова из села Уват Тюменской области – 29,88.





Фото vk.com/rusaquatics_swim

В челябинском бассейне «Строитель» воспитанники липецкой ОК СШОР завоевали две «бронзовые» медали престижных всероссийских соревнований среди юношей и девушек 14-15 лет на призы одной из главных легенд отечественного плавания –4-кратного олимпийского чемпиона (Барселона-1992 и Атланта-1996) Александра Попова.Иван Васильев на дистанции 200 метров брассом показал приличный результат – 2 минуты, 25,50 секунды, позволивший ему подняться на нижнюю ступень пьедестала почёта. Быстрее плыли только победитель Кирилл Омельшин из Арзамаса Нижегородской области – 2:21,16 и «серебряный» призёр москвич Дмитрий Медяник – 2.24,02.Александра Назарова тоже плыла брасом, успех к ней пришёл на дистанции вдвое короче. Стометровку она преодолела за 1:12,40. Впереди оказались Мария Васильева из Обнинска Калужской области – 1:11,49) и петербурженка Василиса Иванова – 1:12,16.Назарова боролась и на других дистанциях брассом. 50 метров она преодолела с 8-м результатом – 34,40; 200 метров с 7-м – 2.38,70.Подготовила медалистов прима липецкого тренерского цеха Ольга Кумановская.