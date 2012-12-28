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15 минут назад

«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»

Велофестиваль «Мad Мax», организованный невестой погибшего тренера по маунтинбайку Максима Раилко, председателем департамента физической культуры и спорта мэрии Липецка Ксенией Казаковой, состоится 24-25 августа в Студеновском карьере.

В июне GOROD48 сообщил о том, что в Липецке пройдет международный велотурнир в честь погибшего в аварии в Краснодарской области тренера Максима Раилко «Mad Max». Сейчас стало известно, что он пройдет 24-25 августа в необычном месте с уникальным рельефом — Студеновском карьере. Так что улицы города никто перекрывать не будет, как это случается при других массовых мероприятиях — полумарафонах и соревнований по триатлону.

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Организатором фестиваля стала председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Липецка Ксения Казакова, невеста погибшего тренера.

«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом. Ты очень хотел сделать мир лучше. Твое «лучше» — чтобы каждый из нас хоть раз в жизни попробовал себя в велосипедном спорте. Ты мечтал, чтобы в Липецке провели крупные соревнования по МТБ. О международных соревнованиях ты не просто мечтал, это была твоя цель в жизни. Мы открыли регистрацию на соревнования, о которых ты грезил. Было сложно эмоционально и физически. Без тебя очень тяжело жить, без тебя очень тяжело работать. Но теперь воплощать твои мечты мы — твои близкие и друзья — будем за тебя. Обещаю», — написала по этому поводу Ксения Казакова в своем телеграм-канале.

Максим Раилко воспитал большое количество спортсменов-разрядников, призёров первенств России и всероссийских соревнований, был президентом Липецкой региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта». Вместе с единомышленниками строил трассу для олимпийской дисциплины кросс-кантри в Студёновском карьере, где мечтал провести и любительские, и профессиональные международные соревнования по велоспорту.

По словам Ксении Казаковой, «Мad Мax» соберет порядка 500 участников и более 1500 зрителей. В рамках фестиваля состоятся первый в истории официальный чемпионат России среди любителей, международные соревнования и первенство Липецкой области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. В программах заездов — три дропа, два разрывных трамплина, три отвесных спуска, три каменные секции, два моста, «подковы», крутые подъемы и спуски. Дистанции на соревнованиях предусмотрены как для профессионалов, так и для любителей, а также фан-заезды для детей и взрослых.

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все финишеры велогонок 24-25 августа получат такие медали

Общий призовой фонд чемпионата России - 700 тысяч рублей. Их разыграют 25 августа в гонке кросс-кантри на олимпийской дистанции. Спортсмены в каждой возрастной категории получат денежные выплаты: за первое место — 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 15 тысяч. Двум лидерам абсолютного зачёта среди мужчин и женщин, показавшим самое быстрое время, вручат памятные кубки.

Напомним, что трагическое ДТП произошло вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. В «Ладу-Приору» Максима Раилко врезался автомобиль «Шкода», выскочивший на его полосу со встречки. Липецкий тренер пытался уйти от лобового столкновения, но не сумел. Максим Раилко погиб на месте. Вместе с ним травмы разной степени тяжести получили четыре его воспитанника. Одна из юных спортсменок умерла в больнице. Полиция выяснила, что виновник аварии был пьян.
Максим Раилко
«Мad Мax»
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