Общество

52 минуты назад

Член региональной Общественной палаты возглавит департамент мэрии Липецка

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#мэрия Липецка #кадры
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Член региональной Общественной палаты возглавит департамент мэрии Липецка

Ксения Казакова сменит в должности председателя департамента по физической культуре и спорту Александру Кузнецову.

Уже в эту среду в департаменте по физической культуре и спорту администрации Липецка появится новый председатель, 37-летняя Ксения Казакова. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии. Возможно, это подарок главы Липецка к ее очередному дню рождения, который Ксения Казакова отметит 9 августа.

Ксения Казакова с осени 2020 года (!) работала и.о. директора городского детско-юношеского центра «Спортивный». У нее – два высших образования: в 2008 году она закончила факультет журналистики Московского государственного института культуры, а в 2012-м – факультет физической культуры и спорта Московской государственной академии физической культуры. Тогда кандидат в мастера спорта по плаванию носила другое имя – Оксана Михайлина, занималась бизнесом, была учредителем нескольких компаний.

Представляя 24 сентября 2020 года коллективу ГДЮЦ «Спортивный» нового руководителя, председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова сообщила, что Ксения Казакова (на тот момент еще Оксана Михайлина – имя и фамилию она изменила уже по приезде в Липецк в 2021 году) «принимала участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий в России, таких как чемпионат мира по легкой атлетике, мировой Лиги по водному поло, финале шести чемпионата России по волейболу». Ксения Казакова стала организатором Липецкого марафона и Липецкого полумарафона, руководит АНО МСК «Спортивная компания» и сетью бесплатных беговых семейных клубов Lipetsk Run Club», избрана в региональную Общественную палату.

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Но вот она, ирония судьбы: Ксения Казакова сменила Александру Кузнецову! В пресс-службе мэрии заявили, что у нового председателя департамента имеется нераскрытый потенциал, который будет использован на благо развития города. А что до Александры Кузнецовой, то она останется в системе департамента – ей предложено возглавить одну из спортшкол Липецка.

Напомним, что глава Липецка Евгения Уваркина назначила Александру Кузнецову председателем городского департамента физической культуры и спорта за день до ее 36-летия в январе 2020 года. Для мэрии, да и для Липецка она была совершенно новым человеком – выпускница Владимирского юридического института ФСИН по специальности «юриспруденция» работала начальником отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Лев-Толстовского района, а позже – заместителем главы Лев-Толстовского района.

фото: ТГ-канал Ксении Казаковой 
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#мэрия Липецка #кадры
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Комментарии (7)

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Для тех кто не понял !

1 минуту назад
Таланты, как бутоны прекрасных роз, раскрываются исключительно на бюджетных должностях ! Фамилии думаю не стоит называть , они слишком известны !
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1

5 минут назад
Человек легко меняющий имя и фамилию, так же легко меняет друзей, департаменты и родину....
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Да

7 минут назад
Ну и ну, вы жир серьёзно... Взгляните ещё раз- может опять что то напутали!?
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парторг

12 минут назад
Опять Липецку повезло,просто кладезь талантов.
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да уж

14 минут назад
Почему журналистом не работает,обязательно в департамент? 100 тысяч получаю,ни за что не отвечаю.
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не-а чё

16 минут назад
Если имя и фамилию меняют на раз-два,то что ждать от обещаний....
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Кто-нибудь знает ?

20 минут назад
У неё ещё есть подруги , а то департаментов на всех не хватит !
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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