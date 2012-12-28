Все новости
63
сегодня, 08:41

Падение самолета в Боливии: погибли 15 человек

Самолет Вооруженных сил Боливии С-130 Hercules упал на шоссе в городе Эль-Альто и столкнулся с несколькими автомобилями, сообщили местные СМИ. В результате погибли 15 человек, 28 получили травмы, пишет ТАСС.

Семь из восьми членов экипажа живы и доставлены в больницы, восьмой числится пропавшим без вести, заявил глава пожарной службы Павел Товар.

По данным Министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules летел из города Санта-Крус в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом.
Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями на шоссе.

Во время падения из самолета рассыпались новые купюры, которые он перевозил для Центробанка. Эти купюры не обладают законной платежной силой, поскольку еще не были зарегистрированы ЦБ.

Тем не менее вокруг места происшествия скопилось много людей, которые пытались подойти к самолету и собрать деньги.
Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Полицейские задержали 12 человек на месте крушения самолета, которые пытались унести деньги.
