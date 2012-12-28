«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Итоги недели
Под новостью оставили более 200 комментариев. Разных.
— Да хороший он руководитель и честный, не замараете! Замечательный и жаль, что такие обстоятельства. А для него семья на первом месте. Молодец! — написал Из одного района.
— В крепостные времена крестьянам было все равно, кто их помещик. Как был крепостной человек, так и остался. Может лишь на единиц смена власти в городе окажет влияние. А большинству все равно. Те же дома будут осыпаться, те же трубы гнить, те же автобусы не ходить, те же громадные платежки за ЖКХ приходить. Не изменится ровным счетом ничего, — решила Нервная мать.
— Липецк прокляли. Крёстный ход нужен, — написал Русский.
Как из лабиринта
будем выходить?
Дали бы подсказку,
хоть какую нить
С мэрами городу не везет. «Народный мэр» Гулевский, трижды побеждавший на прямых выборах, ушел в отставку за полгода до истечения полномочий, 8 декабря 2015 года. Решение он принял якобы по собственному желанию и просьбе членов семьи. Ага, мы знаем, какой: его сменщиком стал тербунец Сергей Иванов, который, говорят, был племянником губернатора Олега Королева. К этому времени выборы мэра перестали быть прямыми. Неизвестный горожанам бывший глава администрации Тербунского района, а позже вице-губернатор на передержке, стал мэром уже по воле горсовета, но, по иронии судьбы, как и его предшественник, сложил полномочия до конца срока, 30 марта 2019 года. С ним не сработался новый губернатор, Игорь Артамонов. Так 1 апреля, в День дурака, и. о. мэра стала бизнесмен Евгения Уваркина, ни дня не работавшая на муниципальной службе. Позже депутаты горсовета выбрали ее главой города. Она свою пятилетку отработала стахановскими темпами и очень хотела пойти на второй срок. Но мэром стал глава Лебедянского района Роман Ченцов, ветеринар по образованию.
Заместитель начальника областного управления ветеринарии в муниципальную ветвь власти перешел в 2020-м. Тогда Ченцов стал главой Добринского района. В 2022-2024 годах он руководил Лебедянским. В мэрию зашел по сценарию Сергея Иванова: Ченцова сделала своим заместителем 20 июня 2024 Уваркина. А через неделю сессия городского Совета единогласно выбрала его главой Липецка.
... Что дальше? С понедельника, 16 февраля, «Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова», вице-мэр, курирующая городскую социалку.
— Светлана Валерьевна, ничего не бойтесь! дошкольники с вами! — насмешила всех горожанка.
24 февраля сессия горсовета рассмотрит заявление Ченцова об отставке и назначит и.о. главы администрации до выборов нового руководителя города. Возможен и другой вариант: как это было весной 2019-го с Евгенией Уваркиной, на должность и.о. главы назначат человека со стороны. Кстати, жить без официального мэра по федеральному законодательству муниципалитет может до полугода. Как, например, во Владимире, где после ареста мэра, обвинённого во взяточничестве, его обязанности с августа по февраль исполнял первый вице-мэр. Он не вывез снежную зиму и слег с инфарктом.
Кто же может заменить Романа Ченцова? Мы задали этот вопрос нескольким экспертам на условия анонимности: липецким политикам федерального уровня, чиновникам и депутатам. Оказалось, ни у кого нет готовой кандидатуры, но есть предпочтения. GOROD48 назвали имена вице-губернатора Сергея Курбатова; руководителя липецкого филиала Сбербанка Алексея Колчина; регионального министра строительства и архитектуры Николая Дергунова, работавшего вице-мэром Липецка в команде Уваркиной, бывшего куратора дорожного хозяйства и архитектуры; Вадима Негробова, последнего первого вице-мэра Липецка, ныне руководителя липецкого филиала «Росводоканала»; главу Липецкого муниципального округа Давида Тодуа.
Кто-то считает, что должность мэра сейчас — расстрельная.
— Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень. У каждого надзорного или силового органа — свой KPI: за что-то зацепиться, возбудить уголовное дело, посадить. Это стоит помнить тому, кто будет писать заявление в комиссию по выбору главы города. Помимо вопросов к доходам и имуществу никто не отменял случайностей — травмирования или гибели людей от упавших деревьев или сосулек, обрушений ветхих домов, аварий на сетях. За все это можно заплатить должностью. Можно подписать какой-то финансовый документ и попасть под статью о превышении служебных полномочий.
Лишь один из наших респондентов считает, что мэром может снова стать руководитель районного уровня. Город-полумиллионник — не райцентр. Тут все по-другому. И все опрошенные как один согласны в одном: в нынешнем составе мэрии нет никого, кто мог бы заменить ушедшего мэра.
— Туда страшно приходить. Реально страшно. Мэрии требуется тотальное обновление, — резюмировал один из тех, кого прочат в возможные будущие мэры Липецка.
В пятницу, кстати, приключился анекдотичный случай. Группа общественников во главе с «рабом Божьим» Владимиром, вечным возмутителем спокойствия всех публичных слушаний и автором многочисленных перформансов, обратилась к депутату горсовета от Сырского Рудника Андрею Иголкину с просьбой выдвинуться от городских патриотических сил на должность мэра. Депутат от предложения уклонился.
А в субботу «Будущем мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа». Об одобрении его кандидатуры администрацией президента сообщило воронежское издание. В правительстве области GOROD48 прокомментировали эту публикацию так: «Может ли среди кандидатов оказаться Давид Тодуа? Конечно может — как и любой другой человек, который соответствует установленным требованиям». Добавим, что обычно правительство области публично кадровые вопросы не обсуждает, предпочитая заявлять об уже случившихся назначения.
Кому работать, коль все рвутся
лишь надзирать и проверять?
Самое время вспомнить, что обещал своим 34-м избирателям-депутатам Роман Ченцов в 2024 году. Увеличить собственные доходы муниципалитета с 7 до 9 миллиардов рублей в следующие пять лет. Развивать малый и средний бизнес, кооперировать его с крупными производствами. Отремонтировать 30 школ и шесть детских садов. Развивать детский и юношеский спорт, учреждения культуры и дополнительного образования, построить ещё одну «Школу креативных индустрий». Отремонтировать более 300 километров дорог к 2029 году, чтобы довести уровень дорог по ГОСТу до 75%. Построить новый Октябрьский мост и мост из района Опытной на улицу Гагарина. Говоря о транспорте, мэр сказал, что видит необходимость в более жёстком контроле над перевозчиками, обновлении парка автобусов. Болезненными Ченцов назвал состояние уличного освещения и станции аэрации, старение коммунальных сетей. Набережная, парк на Соколе и Молодежный парк были названы им первыми кандидатами на масштабное благоустройство. Он заявил о намерении сажать больше деревьев взамен снесенных, чтобы Липецк снова стал зелёным городом.
Что из всего этого получилось за отпущенные Ченцову полтора года? В Липецке завершено строительство двух супершкол, появилась вторая Школа креативных индустрий, открыта новая поликлиника в «Елецком». Капитально обновляются старые школы. Закончена первая очередь парка развлечений. Со скрипом, но все же продолжилась модернизация трамвайной инфраструктуры (см. «Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера»), городских водопровода и канализации, очистных сооружений.
Но при этом параметры бюджета 2026-го года меньше прошлогоднего аж на 3,7 миллиарда. На дотации перевозчикам в бюджете этого года денег хватило лишь на первые шесть месяцев, на дотацию МУП «Липецктеплосеть» — на семь. На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка-2026 нет ни копейки (в прошлом году каждому из 36-ти избирательных округов выделили на точечное благоустройство по 10 миллионов). В бюджет заложены средства на капремонты всего лишь двух дворов...
О системных проблемах Липецка GOROD48 рассказывает каждый день. И их нужно будет решать новому мэру.
Я уверен, выход есть из тупика,
правда, только входы нахожу пока
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы». В «РИР-Энерго» говорят, что на улице Киевской по вине управляющих компаний разбалансирован гидрорежим. Это ведет к «перетопам» в домах, расположенных ближе к источнику тепла, и «недотопам» в зданиях, находящихся в конце теплосетей. На холод в квартирах жалуются жители домов №49 и №57 на Неделина, Студенческого городка, 25, Стаханова, 3, Ленина, 3, Космонавтов, 38, Волгоградской, 7, Папина, 31, Меркулова, 19, Адмирала Макарова, 30.
Наконец-то силовики обратили внимание на другую годами нерешаемую проблему — брошенные на месяца раскопки. Энергетикам проще заплатить за просроченную раскопку 15 000 рублей штрафа, чем забросать ее землей и заасфальтировать. На этой неделе «В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ».
В минувшие выходные Липецк засыпало снегом. Горожане резонно ожидали, что к утру понедельника увидят очищенными остановки общественного транспорта. Но в мэрии пообещали сделать это... во вторник! В понедельник горожане опоздали на работу из-за отсутствия автобусов. В пресс-службе мэрии задержки объяснили как заторами из-за сугробов и ДТП, так и техническими неисправностями автобусов.
Вдруг выяснилось, что УГС взимает плату за парковку в центре Липецка, несмотря на то, что крайние правые полосы дорог — в снежных отвалах. В горсовете предложили не брать деньги за парковку в таких обстоятельствах. «Услуга не оказана. За что берём деньги?» А прокуратуру области удивило предложение председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александра Суворина убирать парковки силами МБУ «Управление благоустройства» с финансированием работ из городского бюджета. Раз УГС содержит платное парковочное пространство, то должно тратится и на его чистоту!
Суворин, кстати, еще не раз удивил депутатов, когда рассказывал о зимней уборке города. Например, он заявил, что на улицы выезжают все 105 коммунальных машин МБУ. В то же время чиновник сказал, что не располагает сведениями о наличии техники у нанятых мэрий для уборки города частных организаций, с которыми департамент имеет договоры на 60 млн рублей! Депутат от Сокола Татяьна Шипилова заявила, что нанятая мэрией техника ездит с поднятыми вверх ковшами.
— Если бы это было так, город был не убран, — попытался возразить Александр Суворин, но на него тут же напустился первый зам председателя горсовета Борис Понаморев, заявивший, что частникам выгоднее накручивать километры, фиксируемые навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, чем честно выполнять свои обязательства: «Такие факты есть. И их необходимо жестко пресекать!»
Для того, чтобы Липецк был очищен от снега по нормативам, за пять суток, МБУ необходимо порядка 400 единиц техники. По расчетам Суворина, чтобы начисто убрать город один раз, нужно вывезти 600 тысяч кубометров снега. При расценке 432 рубля за тонну необходимы 260 миллионов рублей. В этом году департаменту на зиму выделен 461 миллион.
GOROD48 спросил липчан: «Какую оценку вы поставите за уборку Липецка от снега?» Мнения горожан сильно разнились. Но чаще всего нашим респонденты ставили мэрии «четверки» и «тройки»: город чистят, но не так быстро, как хотелось бы.
Больной из комы утром вышел и,
оглядевшись, снова впал
В Липецке куда не кинь — всюду клин. Больше всего бед от бездеятельности управляющих компаний. Сейчас, зимой, в многоэтажках текут крыши. На этой неделе мы рассказали о бедах жителей залитых подъездах и квартирах в домах на Сергея Казьмина, 6, Вермишева, 3, Студенческом городке, 22, Московской, 61д. Везде одно и то же: «управляшки» бьют баклуши. Ответ один: как только растает снег, крыши залатают. Жители протекших квартир спасаются как могут.
А еще GOROD48 начал сериал под названием «Подъезды в сталактитах», вторую серию можно посмотреть здесь.
— Всё таки какая красота у нас в ЖКХ! — восхитился искрящимся льдом на трубах и стенах подъездов один из наших читателей.
— Это уже 90-е, или ещё нет? — задался вопросом другой.
Еще одна беда: залитие подвалов многоэтажек нечистотами из общедомовых сетей. На этой неделе мы рассказали о бедах многоэтажек на Пришвина, 3а, Ленина, 31, Артемова, 3, Осканова, 6 и 7. Три последних дома — новострой. Там-то в чем дело?
— Мы провели телеинспекцию выпусков канализации и увидели на них переломы. Из-за этого стоки текут обратно в подвалы домов. Мы не знаем причин повреждений канализационных труб. Так как «РВК» не принимает мер к перекладке этих выпусков, о чем мы не раз просили, мы обратились в суд, чтобы понудить ответчика восстановить работоспособность магистральных сетей водоотведения, находящихся в его зоне эксплуатационной ответственности, — сказал GOROD48 директор УК «Елецкий микрорайон» Юрий Костин.
Все вроде правильно: УК действует в интересах жильцов, понуждая собственника сетей восстановить работоспособность канализации. Но в данном случае есть одно но: эти сети построило АО «ЛИК». А потом продало муниципалитету. Недавно же выяснилось, что сети в «Елецком» оказались контрафактом! Об этом вопиющем случае рассказал один из руководителей «РВК-Липецк» Олег Бесполденов. Водопровод в «Елецком» построен не по ГОСТу. При ликвидациях порывов на сетях специалисты горводоканала убедились, что пластиковые трубы основного кольцевого водопровода не маркированы, не соответствуют российским стандартам. «Думаю, такая же ситуация с водопроводом в другом микрорайоне, «Университетском», — добавил Олег Бесполденов. Заметим, что сети в «Университетском» также построил ЛИК и также продал потом муниципалитету.
Главный учредитель УК «Елецкий микрорайон» с 51% долями компании — Татьяна Катасонова. Теща экс-руководителя ЛИКа Валерия Клевцова, строившего сети в «Елецком». Но что будет, если в арбитражном процессе «РВК» попросит привлечь ЛИК как соответчика? Не получится ли так, что теща в ходе судебных разбирательство выйдет на зятя?
А еще у нас постоянно рвет водопровод. На этой неделе мы написали о двух утечках. «Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января». Вновь потек ручей по проспекту Победы. Ответы «РВК-Липецк» как под копирку: утечки устранят с учетом наличия других нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования.
Добавим до кучи еще и транспорт. Самому «взрослому» пассажирскому автобусу в Липецке — 39 лет. Самый молодой парк — у муниципального АО «Липецкпассажиртранс». 67% автобусного парка (380 машин) — не старше 10 лет. Согласно указу президента РФ, к 2030 году долю общественного транспорта в возрасте до 10 лет нужно поднять до 85%. Как? На заседании в горсовете выяснилось, что никак. Отечественная техника дорогая и некачественная. Частные перевозчики рыщут по стране в поисках списанных «Мерседесов» и «Сканий». Отечественные автобусы им не интересны. Но рано или поздно старая европейская техника в России закончатся, а Китай — слабая ей альтернатива. «Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов».
... и все эти проблемы решать новому мэру.
