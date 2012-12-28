Управляющая компания через суд требует отремонтировать канализационные сети

Подвалы трёх домов: №3 по улице Артемова и №6 и №7 по улице Осканова постоянно топит.

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск от управляющей компании «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк», в котором требует отремонтировать сети водоотведения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится о неисправных сетях водоотведения, из-за которых подвалы трех многоквартирных домов в Липецке: №3 по улице Артемова и №6 и №7 по улице Осканова систематически подтапливает сточными водами.Управляющая компания считает, что причиной является нарушение в работе магистральных сетей водоотведения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». В 2025 году даже была проведена независимая диагностика, подтвердившая неисправности, но, по утверждению УК, ООО «РВК-Липецк» не приняло мер к их устранению, несмотря на неоднократные обращения.«Постоянная влажность в подвалах создаёт угрозу безопасности, повышая риск короткого замыкания в электрических сетях. УК просит суд обязать «РВК-Липецк» устранить нарушения, провести ремонт в трёхмесячный срок, восстановить благоустройство территории и возместить судебные расходы», — говорится в иске.Предварительное судебное заседание назначено на 4 марта.