сегодня, 13:38
Управляющая компания через суд требует отремонтировать канализационные сети
Подвалы трёх домов: №3 по улице Артемова и №6 и №7 по улице Осканова постоянно топит.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится о неисправных сетях водоотведения, из-за которых подвалы трех многоквартирных домов в Липецке: №3 по улице Артемова и №6 и №7 по улице Осканова систематически подтапливает сточными водами.
Управляющая компания считает, что причиной является нарушение в работе магистральных сетей водоотведения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». В 2025 году даже была проведена независимая диагностика, подтвердившая неисправности, но, по утверждению УК, ООО «РВК-Липецк» не приняло мер к их устранению, несмотря на неоднократные обращения.
«Постоянная влажность в подвалах создаёт угрозу безопасности, повышая риск короткого замыкания в электрических сетях. УК просит суд обязать «РВК-Липецк» устранить нарушения, провести ремонт в трёхмесячный срок, восстановить благоустройство территории и возместить судебные расходы», — говорится в иске.
Предварительное судебное заседание назначено на 4 марта.
