Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
если ответчик привлечет в качестве соответчика Липецкую ипотечную корпорацию, построившую водопроводные и канализационные сети в «Елецком».
— Мы не раз обращали внимание «РВК-Липецк» на проблемы выпусков канализации из домов по Артемова, 3 и по Осканова, 6 и 7. В прошлом году мы провели телеинспекцию этих выпусков и увидели переломы канализационных труб. Из-за этих переломов выпуски постоянно засоряются, а стоки текут обратно, в подвалы домов. Мы не знаем причин повреждений канализационных труб. Возможно, там были подвижки грунтов, которые этому поспособствовали. Так как «РВК» не принимает мер к перекладке этих выпусков, о чем мы не раз просили, мы обратились в суд, чтобы понудить ответчика восстановить работоспособность магистральных сетей водоотведения, находящихся в его зоне эксплуатационной ответственности: провести ремонт в трехмесячный срок, восстановить благоустройство территории и возместить судебные расходы, — рассказал GOROD48 директор УК «Елецкий микрорайон» Юрий Костин.
Арбитражный суд принял иск к производству. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 марта.
Все вроде правильно: УК действует в интересах жильцов, понуждая собственника сетей, «РВК», восстановить работоспособность канализации. Но в данном случае есть одно но: «РВК» не строил эти сети. Их построило АО «ЛИК», компания, принадлежавшая областной администрации. В 2006-2009 годах ЛИК получил 106 млн рублей субсидий из бюджета на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным под строительство коммунальных сетей в «Елецком», а позже мэрия пополнила уставной капитал корпорации на 350 млн рублей. А потом застройщик перепродал сети муниципалитету.
Одобрение этой сделки от Липецкого горсовета застройщик получил 25 июля 2017 года. Построенные сети Липецкая ипотечная корпорация тогда оценила в 219 млн рублей. 119 миллионов из этой суммы выделил бюджет области, а 100 миллионов — мэрия. Примечательно, что накануне одобрения неоднозначной сделки, 19 июля, в Липецке прошла спецоперация ФСБ и Следственного комитета, по результатам которой по обвинению по ч. 3 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за незаконные действия») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») арестовали директора ЛИКа, депутата горсовета Валерия Клевцова. Именно он убедил членов профильной депутатской комиссии проголосовать за предложение мэрии выделить его компании 219 миллионов. Клевцов сообщил коллегам, что корпорация вложила в строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации собственные средства: в микрорайоне «Университетский» — 350 млн рублей, в «Елецком» — еще 520 миллионов.
У Счетной палаты Липецка насчет этой сделки, кстати, было иное мнение. В своем письме спикеру горсовета Игорю Тинькову руководитель ведомства Марина Зиборова указала, что не имеет документально подтвержденных сведений о включении в стоимость квадратного метра жилья затрат на строительство инженерных сетей. В переводе на обычный язык это значит, что покупатели квартир в «Елецком» уже оплатили стоимость инженерных сетей и коммуникаций, как часть цены квадратного метра жилья. Но раз администрация области предложила мэрии еще раз оплатить уже купленный у ЛИКа товар, то мэрия и горсовет ей не отказали.
К чему вся эта история? Ранее GOROD48 рассказывал о том, что мэрия принимает у комплексных застройщиков микрорайонов сети и энергообъекты порой вовсе без документов! В марте прошлого года представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков заявил в горсовете, что это — повсеместная практика. Как с этим быть, энергетики не понимают, но отсуствие документов на сети сильно влияет на сроки ликвидаций аварий в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». По словам Вячеслава Горчакова, везде одна и та же проблема — застройщики построили сети на тяп-ляп. Более того, водопроводные сети в «Елецком» оказались контрафактом!
Об этом вопиющем случае депутатам Липецкого горсовета весной прошлого года сообщил один из руководителей компании «РВК-Липецк» Олег Бесполденов. Он сказал, что водопровод в «Елецком» построен не по ГОСТу. Более того, при ликвидации порывов на сетях специалисты горводоканала пришли к выводу о том, что пластиковые трубы основного кольцевого водопровода в «Елецком» не маркированы, не соответствуют российским стандартам. «Думаю, такая же ситуация с водопроводом в другом микрорайоне, «Университетском», — добавил Олег Бесполденов. Он же сообщил, что, возможно, такие водопроводы, сделанные не по ГОСТу, нужно будет перекладывать заново. Заметим, что сети в «Университетском» также построил ЛИК и продал потом муниципалитету.
А сейчас — самое интересное по иску УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк». Главный учредитель управляшки, имеющей 51% долей компании, — Татьяна Катасонова. Теща экс-руководителя ЛИКа Валерия Клевцова, строившего сети в «Елецком». Цель иска — заставить горводоканал переложить канализационные выпуски в домах, в которых, возможно, из-за брака застройщика микрорайона топит подвалы. Но что будет, если в арбитражном процессе «РВК» попросит привлечь ЛИК как соответчика? Не получится ли так, что теща в ходе судебных разбирательство выйдет на зятя?
Зять учредителя УК Катасоновой, кстати, вот уже полгода как на воле. В августе 2024-го Воронежский суд приговорил экс-главу ЛИКа к шести годам лишения свободы и 84 миллионам рублей штрафа по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве, хотя гособвинение настаивало на 12 годах лишения свободы. Апелляционная инстанция сбросила с приговора год. Фактически с учетом пребывания в спецблоке 99/1 СИЗО «Матросская тишина», «Кремлевском централе», и года в СИЗО Воронежа Клевцов провел в заключении 2,5 года и в августе 2025-го отбыл назначенное ему наказание.
Кстати, еще жива и Липецкая ипотечная корпорация. АО признали банкротом в сентябре 2022 года. В отношении юрлица открыто конкурсное производство. Любимое детище экс-губернатора Олега Королева — ответчик по 458 арбитражным делам на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Дополняет картину наличие 1 711 исполнительного производства по искам. По данным ФНС, у компании имеется налоговая задолженность в размере 258,6 млн рублей.
