Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Общество
939
сегодня, 15:20
8
По проспекту Победы вновь течет ручей
Утечка — у того же дома, у которого был порыв на сетях в январе.
«Устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов компании», — сообщили в водоканале.
Примечательно, что по этому адресу совсем недавно, 21 января, происходила утечка. Тогда вода до начала ремонта бежала больше недели.
0
1
5
1
4
Комментарии (8)