27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
Управляющая компания через суд требует отремонтировать канализационные сети
Общество
Ельчанка хотела купить снегоуборщик и нарвалась на мошенников
Происшествия
Обсуждения новой планировки берега у Петровского моста оказались не общественными
Общество
Пешеходы на остановке у ЛГТУ две недели следят за светофором для водителей
Общество
Общество
939
сегодня, 15:20
8

По проспекту Победы вновь течет ручей

Утечка — у того же дома, у которого был порыв на сетях в январе.

От дома №20 на проспекте Победы побежал ручей. В «РВК-Липецк» нам сообщили об утечке из водопровода.

96b6a71a-94fa-4f8d-b9e7-9ee34a46a01f.jpg

«Устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов компании», — сообщили в водоканале.

Примечательно, что по этому адресу совсем недавно, 21 января, происходила утечка. Тогда вода до начала ремонта бежала больше недели.
авария на сетях
утечка
0
1
5
1
4

Комментарии (8)

Сначала новые
Х
25 минут назад
Вода утекает весь январь и февраль, никто ничего не делал!!!
Ответить
Коммунальная 14.
47 минут назад
Года два назад у нас через 3 дня 8 подобных протечек. Только забют чепик а она через метр опять и так 8 раз подряд. Люди уже слесарям горорили вы не уезжайте и не закапывайте котлован поставьте палатку и стерегите.
Ответить
ЛС
53 минуты назад
Интересно,а за пролитую на дорогу воду кто заплатит? Ведь за холодную воду, используемую без счётчика тариф вырос в два раза.
Ответить
...
57 минут назад
Плановые работы.
Ответить
Догадка
59 минут назад
Чопик наверное плохой забили до этого.
Ответить
Горе
59 минут назад
На ул Папина парит всю зиму. Вся в раскопках. Огромные котлаваны с водой.
Ответить
РВК
сегодня, 15:40
Все нормально в субботу дождик
Ответить
Витек
сегодня, 15:40
Так там с нового года течет постоянно, никто ничего не копал.
Ответить
