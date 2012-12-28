Все новости
Общество
839
33 минуты назад

Будущем мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа

Об одобрении его кандидатуры администрацией президента сообщило воронежское издание. В правительстве области GOROD48 прокомментировали эту публикацию.

Воронежское издание «Площадь» со ссылкой на собственные источники сегодня сообщило о согласовании в администрации президента на пост мэра Липецка Давида Тодуа, главы Липецкого муниципального округа. Об этой возможной кандидатуре на пост главы липецкой администрации вчера говорили и опрошенные GOROD48 эксперты.

Мы обратились к Давиду Тодуа и в правительство области за комментариями. Глава Липецкого муниципального округа не ответил. А правительство области так отреагировало на информацию воронежских журналистов:

«Назначению мэра предшествует установленная процедура. Кандидатов могут выдвигать парламентские партии, совет муниципальных образований, Общественная палата. Комиссия при правительстве рассматривает заявки и формирует перечень кандидатов, который направляется губернатору. Далее губернатор вносит в городской Совет депутатов не менее двух кандидатур — и окончательное решение остаётся за депутатами. Может ли среди кандидатов оказаться Давид Тодуа? Конечно может — как и любой другой человек, который соответствует установленным требованиям».

Добавим, что обычно правительство области публично кадровые вопросы не обсуждает, предпочитая заявлять об уже случившихся назначения.

Давид Тодуа пришел во власть из системы потребительской кооперации. В 2013 году его избрали депутатом Липецкого районного Совета, а в 2019-м коллеги по Совету одобрили его кандидатуру на пост главы района — конкурентом Давида Тодуа тогда была глава Большекузьминского сельсовета Наталья Мартынова. Осенью 2024 года сессия Совета депутатов уже Липецкого муниципального округа единогласно избрала Давида Тодуа на должность главы округа (его соперником был глава Сенцовского сельского поселения Евгений Ананьев).
выборы мэра
Давид Тодуа
Комментарии

