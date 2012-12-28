Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра

МБУ «Управление благоустройства Липецка» из-за вчерашнего снегопада сдвинуло работы на сутки.

Жители окраин Липецка: Матырского и Сокола сегодня утром утопали в снегу на своих остановках.«На конечной станции улицы Ковалева «Цемзавод» из-за большого количества снега транспорт не может подъехать вплотную к платформе, создавая трудности пассажирам при посадке и высадке. Автобусы останавливаются значительно дальше обычного места посадки пассажиров, вынуждая идти через сугробы и скользкий наст. Это создает риск падения и получения травм!» — написала нам Алла.«На окраинах города снег на остановках не дает возможности припарковаться автобусам, а людям без проблем зайти и выйти. Раньше за это штрафовали, теперь же никому ничего не надо. В Матырском люди вынуждены протаптывать проходы к остановкам», — возмутилась Елена.В МБУ «Управление благоустройства Липецка» нам сообщили что, по принятой технологии, после снегопадов тяжелая техника сначала сдвигает снег к краям дорог, а уже потом снежный вала убирают от остановок общественного транспорта.«Всю субботу и воскресенье шел сильный снег, поэтому график уборки немного сдвинется. От снега городские магистрали очищали вчера, 8 февраля. Следующая расчистка этих участков запланирована до 10 февраля», — сообщили в городской коммунальной компании.