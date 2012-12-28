Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Подъезды в сталактитах 2
Общество
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
412
38 минут назад
6

Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра

МБУ «Управление благоустройства Липецка» из-за вчерашнего снегопада сдвинуло работы на сутки.

Жители окраин Липецка: Матырского и Сокола сегодня утром утопали в снегу на своих остановках.

«На конечной станции улицы Ковалева «Цемзавод» из-за большого количества снега транспорт не может подъехать вплотную к платформе, создавая трудности пассажирам при посадке и высадке. Автобусы останавливаются значительно дальше обычного места посадки пассажиров, вынуждая идти через сугробы и скользкий наст. Это создает риск падения и получения травм!» — написала нам Алла.

«На окраинах города снег на остановках не дает возможности припарковаться автобусам, а людям без проблем зайти и выйти. Раньше за это штрафовали, теперь же никому ничего не надо. В Матырском люди вынуждены протаптывать проходы к остановкам», — возмутилась Елена.

f0a4594c-1641-46c3-8ae4-60a45983d78f.jpg

В МБУ «Управление благоустройства Липецка» нам сообщили что, по принятой технологии, после снегопадов тяжелая техника сначала сдвигает снег к краям дорог, а уже потом снежный вала убирают от остановок общественного транспорта.

«Всю субботу и воскресенье шел сильный снег, поэтому график уборки немного сдвинется. От снега городские магистрали очищали вчера, 8 февраля. Следующая расчистка этих участков запланирована до 10 февраля», — сообщили в городской коммунальной компании.
уборка
снег
1
1
0
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прутик
5 минут назад
В Липецке есть МБУ "Управление благоустройства Липецка"? Судя по состоянию дорог его в Липецке нет.
Ответить
Даа
16 минут назад
Снежная каша везде, передвигаться по городу невозможно
Ответить
Плехановский спуск
19 минут назад
Центр почищен очень хорошо!
Ответить
смотритель зоопарка
28 минут назад
ну хоть обещают, уже хорошо, не зря получается зарплату получают
Ответить
Хоть бы
33 минуты назад
МБУ «Управление благоустройства Липецка» обратило внимание, что остановки вообще нет, люди стоят в сугробе на остановке Космонавтов (улица Циолковского) по маршруту 332 автобуса
Ответить
Елена
34 минуты назад
прошла на работу от Гагарина до Октябрьской, через Плеханова, Пролетарскую, Интернациональную, Ленина.- ни один тротуар не чищен.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить