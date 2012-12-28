Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
сегодня, 10:34
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
К этим обязанностям она приступит 16 февраля и пробудет в ранге и.о. до сессии городского Совета.
Об отставке по семейным обстоятельствам глава администрации Липецка Роман Ченцов заявил сегодня утром, в пятницу, 13-го.
«Решение о сложении полномочий глава города Липецка Роман Ченцов принял самостоятельно. Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами», — сообщили после заявления мэра в правительстве Липецкой области.
