Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Читать все
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
На улице Механизаторов горел балкон квартиры
Происшествия
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя
Происшествия
Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Происшествия
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Политика
2216
сегодня, 10:34
20

Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова

К этим обязанностям она приступит 16 февраля и пробудет в ранге и.о. до сессии городского Совета.

С понедельника,16 февраля, обязанности главы Липецка будет исполнять вице-мэр Светлана Бедрова, об этом GOROD48 сообщили в администрации города. На 24 февраля назначена сессия городского Совета Липецка, которая рассмотрит заявление мэра Романа Ченцова об отставке, и назначит и.о. главы администрации до выборов нового руководителя города.

Об отставке по семейным обстоятельствам глава администрации Липецка Роман Ченцов заявил сегодня утром, в пятницу, 13-го. 

«Решение о сложении полномочий глава города Липецка Роман Ченцов принял самостоятельно. Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами», — сообщили после заявления мэра в правительстве Липецкой области. 

администрация Липецка
Светлана Бедрова
Роман Ченцов
кадры
5
5
18
2
10

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
аналитик
11 минут назад
Семейные объстоятельства это отмазка
Ответить
48
15 минут назад
Да наймите вы нормального компетентного человека на должность управляющего городом, которому нужно разобраться с коммунальными проблемами хотя бы. ДСК хлам понастроили, старые дома постоянно подтоплены.
Ответить
Я Вас умоляю!
5 минут назад
Компетентный человек в этот бардак не пойдёт ни за какие деньги. Именно потому, что он компетентный и понимает, что из сотни кроликов никогда не получится сделать лошадь.
Ответить
Истина
15 минут назад
Как, друзья, вы не садитесь, а в музыканты не годитесь.
Ответить
Ксения
17 минут назад
Нашли ещё хуже ?
Ответить
Лиза
26 минут назад
Очень рада за Свету, когда-то вместе учились в институте, очень умная, уверена, у неё получится! Удачи ей!
Ответить
Сселки
30 минут назад
образование развалила, и город развалит
Ответить
Гость
32 минуты назад
Светлана Валерьевна всегда хорошо улыбалась! Молодец!
Ответить
Да вы что?
33 минуты назад
А можно вообще обойтись без мэров, пэров и так далее ??? Сэкономим и трубы продолжим , а не латать будем до следующей аварии.
Ответить
Липчанка
36 минут назад
В настоящее время ни один мэр не справиться с хозяйством Липецка . Полная разруха , накаут.
Ответить
Липчанка
37 минут назад
Все развалено, разрушено, тяжело поднять, без хороших честных помощников, которые думают, как бы себе урвать.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить