В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Подъезды в сталактитах 2
Общество
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Общество
707
58 минут назад
4

Подъезды в сталактитах 2

Сильные морозы ударили по липецкой коммуналке.

После пятничной публикации GOROD48 о ледяных сталактитах в подъездах липчане рассказали о множестве подобных случаев почти во всех районах города.



В седьмом подъезде дома № 43 на улице Меркулова, между пятым и шестым этажами прорвало батарею.

«Весь в подъезд в воде, над головой сосульки и штукатурка прямо на голову падает, половина стен подъезда затоплена», — сообщили жильцы дома.













«Бесплатный каток, не надо никуда ходить. Все обращения остались без ответа. УК «Матырская» не первый раз так реагирует на обращения жильцов», — написали нам из третьего подъезда дома № 27 по улице Краснознаменной.





Улица Юных Натуралистов, 13.



Жильцам третьего подъезда дома № 5 по проспекту 60 лет СССР сложно подойти к лифту.

«Ливневка замерзла до шестого этажа, к лифтам не подойти, каток. Батареи в подъезде не работают. Заявки в ЖЭК и управляющую были даны 2 и 4 февраля, но реакции никакой. Аварийная приехала, развела руками и ничего не сделала. Жильцы подъезда 7 февраля своими силами отбили лед, вынесли его на улицу, а 8 февраля та же картина. Когда же будут работать службы по содержанию жилья? Оплату жильцы производят, а результата нет. Жильцы весь день ведрами собирают воду, чтобы не лилось в квартиры», — возмущаются липчане.



Из дома № 5 по улице Меркулова в выходные бомбардировали жалобами ЕДС, но устранять порыв так никто и не приехал.





Не дождались коммунальщиков и жильцы первого подъезда дома № 18 по улице Архангельской.




Течь с чердака четвертого подъезда дома № 6 по Ибаррури уже дошла до 3 этажа и топит квартиру.

Напомним, заявки в управляющие компании лучше подавать не по телефону, а лично в офисах УК, чтобы у коммунальщиков не было соблазна их проигнорировать. Позвонить можно и в единую диспетчерскую службу: 8 (800) 450-48-48, она все заявки фиксирует. За работой управляющих компаний следит Государственная жилищная инспекция Липецкой области, куда также можно обратиться с жалобой.
ЖКХ
порыв трубы
лед
0
2
6
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
8 минут назад
Вот скоро и у нас так будет (пр.Победы 75,77,79), каждый год батареи на лестничной площадке перемерзают, а летом УК "проспект" героическими усилиями эти батареи переваривают. Москва 85 процентов УК перевела в муниципальную (читай государственную) собственность.
Ответить
Елена
15 минут назад
подъезды такие, как вроде там люди не живут, ужас просто!!!
Ответить
Липчане
24 минуты назад
Потерпите, родненькие. А пока все на лыжи и на лысый остров !
Ответить
Гость
30 минут назад
Постоянные отписки что всё выполнено не ким не контролируются. Вот от сюда и все беды, жаловаться на подобие можно, а толку нет вообще. Жилинская этим отпискам от УК охотно верит.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
