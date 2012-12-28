Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Общество
707
58 минут назад
4
Подъезды в сталактитах 2
Сильные морозы ударили по липецкой коммуналке.
В седьмом подъезде дома № 43 на улице Меркулова, между пятым и шестым этажами прорвало батарею.
«Весь в подъезд в воде, над головой сосульки и штукатурка прямо на голову падает, половина стен подъезда затоплена», — сообщили жильцы дома.
«Бесплатный каток, не надо никуда ходить. Все обращения остались без ответа. УК «Матырская» не первый раз так реагирует на обращения жильцов», — написали нам из третьего подъезда дома № 27 по улице Краснознаменной.
Улица Юных Натуралистов, 13.
Жильцам третьего подъезда дома № 5 по проспекту 60 лет СССР сложно подойти к лифту.
«Ливневка замерзла до шестого этажа, к лифтам не подойти, каток. Батареи в подъезде не работают. Заявки в ЖЭК и управляющую были даны 2 и 4 февраля, но реакции никакой. Аварийная приехала, развела руками и ничего не сделала. Жильцы подъезда 7 февраля своими силами отбили лед, вынесли его на улицу, а 8 февраля та же картина. Когда же будут работать службы по содержанию жилья? Оплату жильцы производят, а результата нет. Жильцы весь день ведрами собирают воду, чтобы не лилось в квартиры», — возмущаются липчане.
Из дома № 5 по улице Меркулова в выходные бомбардировали жалобами ЕДС, но устранять порыв так никто и не приехал.
Не дождались коммунальщиков и жильцы первого подъезда дома № 18 по улице Архангельской.
Течь с чердака четвертого подъезда дома № 6 по Ибаррури уже дошла до 3 этажа и топит квартиру.
Напомним, заявки в управляющие компании лучше подавать не по телефону, а лично в офисах УК, чтобы у коммунальщиков не было соблазна их проигнорировать. Позвонить можно и в единую диспетчерскую службу: 8 (800) 450-48-48, она все заявки фиксирует. За работой управляющих компаний следит Государственная жилищная инспекция Липецкой области, куда также можно обратиться с жалобой.
0
2
6
0
0
Комментарии (4)