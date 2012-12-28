Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января

Энергетики обещают устранить течь, когда будет время.

На улице Зои Космодемьянской, 43 почти месяц бьет коммунальный ручей: по наблюдениям местных жителей он потек из колодца еще 20 января.Эту утечку на сетях водоснабжения сотрудники «РВК-Липецк» обследовали и внесли в план работ.«Она будет устранена с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.