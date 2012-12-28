Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 11:21
Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января
Энергетики обещают устранить течь, когда будет время.
Эту утечку на сетях водоснабжения сотрудники «РВК-Липецк» обследовали и внесли в план работ.
«Она будет устранена с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.
